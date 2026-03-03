Türk-İran Sınırında Normal Durum

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyon devam ederken, Türkiye-İran sınırında olağanüstü bir durum yaşanmadığı gözlemlendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye-İran sınır kapılarından biri olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hareketliliğin normal seyrinde sürdüğü gözlemlendi. Güvenlik gerekçesiyle bölgede günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, ticari araç geçişlerinin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi.

iran vatandaşı Hudadat Mirzezade ise İran'ın savaşa hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, "Daha önce de vurdular, bir şey yapamadılar. Hiç tedirginlik yok. Herkes kendi halinde, hiçbir problem yok. Kaos yok, öyle söylendiği gibi bir karışıklık da yok. Herkes işinde ve gücünde. Kanallarda izledim, Tahran'a ciddi şekilde saldırmışlar. Biz sekiz yıl Irak'la savaştık. O dönemde bütün dünya Irak'a destek verdi. İran savaş yaptı ama yine de her şey yolunda gitti, ciddi bir sorun çıkmadı. Bu saatten sonra inşallah onların önünü keseceğiz. Konuşmak onlara düşer, karşılık vermek bize düşer. O savaşı başlatabilir ama bitirmek bizim elimizdedir. Ben her zaman ülkemin arkasındayım, olmaya da devam edeceğim. Bizden kimse kaçmaz. Kimse memleketini terk etmez, herkes kendi yerindedir." ifadelerine yer verdi. - AĞRI