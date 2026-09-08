TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Çakmak'tan özelleştirme tepkisi: "Otoyollar halkındır" - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Çakmak'tan özelleştirme tepkisi: "Otoyollar halkındır"

TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Çakmak\'tan özelleştirme tepkisi: "Otoyollar halkındır"
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TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik karara tepki gösterdi. Çakmak, "Bu hatadan vazgeçilmesi lazım. Otoyollar halkındır. Halkın olması gerekir. Devlet tabii ki otoyol, yol yapacak. Halkına hizmet edecek ama birilerine satmayacak bunu. Çünkü bizim burada çalışanlarımız var" dedi.

(İZMİR) - TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik karara tepki gösterdi. Çakmak, "Bu hatadan vazgeçilmesi lazım. Otoyollar halkındır. Halkın olması gerekir. Devlet tabii ki otoyol, yol yapacak. Devlet tabii ki yol yapacak. Halkına hizmet edecek ama birilerine satmayacak bunu. Çünkü bizim burada çalışanlarımız var" dedi.

TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrattin Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, Ege Bölgesi'ndeki sendikal faaliyetler, grevler, toplu iş sözleşmeleri ve işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çakmak, Yüksek Hakem Kurulu'nun yapısından taşeron işçilerin kadro taleplerine, otoyolların özelleştirilmesinden ekonomik gelişmelere kadar çeşitli başlıklarda görüşlerini açıkladı.

TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilciliği binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek bir yıllık sendikal faaliyetlerini değerlendirdi. Çakmak, Denizli, Uşak, Manisa, Muğla, Aydın ve Soma'da yürütülen örgütlenme çalışmalarını, grevleri ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini aktarırken, işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Çakmak, bu yıl sendikalar açısından kongre sürecinin devam ettiğini belirterek, bölgedeki sendikal yapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Denizli'de il temsilcisinin değiştirildiğini aktaran Çakmak, kentte çalışan temsilcileri ve şube başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çakmak, Denizli sanayisinin bölge açısından önemine dikkat çekti.

Uşak'ta da benzer çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çakmak, temsilci heyetleriyle toplantılar yapılarak bölgedeki faaliyetlerin ve örgütlenme çalışmalarının altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını kaydetti.

GREV VE TOPLU SÖZLEŞME SÜREÇLERİ

Çakmak, son bir yıllık süreçte farklı sektörlerde çeşitli grev ve toplu iş sözleşmesi mücadelelerinin yaşandığını belirtti. Temel Conta'da yürütülen grevin 595 gün sürdüğünü ifade eden Çakmak, "Sahayla birlikte çalıştığımız için grevlerimiz vardı bu bir yıl içerisinde. Bunlardan bir tanesi Temel Conta. Kemalpaşa'dan Ege Pancar Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı. Fabrikayı taşındı. Biz de çadırımızı taşıdık, orada mücadelemizi sürdürdük ama 595 gün orada koşullar çok zordu. Buradaki grevimizi 595 gün sonra alacak davasına çevirdik, değerli arkadaşlar. Çünkü artık bir türlü kentin dinamiklerini kullandık, eylemlerimizi hepsini gerçekleştirdik, tehditler oldu, davalar açıldı. Bir sürü grev kırılacağına dair bile davayı kazandığımız halde bir türlü masaya bir türlü otutturamadık ama bu sefer alacak davasına çevirdik. Orada yüksek hakemden geleni de uygulamadığı için gerekli cezayı, hükümleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu konuda güvenimiz sonsuz" dedi.

DİGEL Tekstil'deki mücadelenin de devam ettiğini belirten Çakmak, direnişin 590 günü geride bıraktığını söyledi. Çakmak, "Direnişimiz devam ediyor ama masada toplu sözleşme süreci de devam ediyor orada. İyi gidiyor şu anlık görüşmeler. Arabulucu kısmına geçildi. DİGEL Tekstil emekçileri de haklarına kavuşmuş olur ve toplu sözleşmelerine kavuşmuş olur diyoruz" ifadelerini kullandı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLK GREV

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektöründe ilk kez grev gerçekleştirdiklerini belirten Çakmak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Muğla Bodrum içerisinde bu yıl ilk kez turizm sektöründe greve çıktık. Yanımızda çalışıp hukukçuluk yapıp sonra şirketin, yani otelin yönetim kuruluna girince karşımıza geçip bize zulüm eden işte Bodrum'daki bir otelde bir grev gerçekleştirdik. Muğla'da böyle ilk grevi, turizm sektöründe ilk bir grev gerçekleştirdik. Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) sendikamızın mücadelesiyle birlikte alana gittik. Alanda bileşenlerimiz sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Güreller Holding grubuna ait bir iş yeri var. Orada da haksızlıklar vardı. Bu haksızlıkları gidermek için bir iki madde üzerinden greve çıkmıştık. Orada da otuz dört gün sonra, araya bayram filan girdi, otuz dört gün sonra toplu sözleşmemizi zafere ulaştırdık. Arkadaşlarımızı mutlu bir şekilde tezgahları başına döndük. Soma'da büyük bir sıkıntı var maden ocaklarında ve termik santralinde bir sıkıntı var. Bu termik santralindeki sıkıntıyı aşabilmek için orada da 88 gün bir mücadele verdik. Soma halkı, Soma'daki birleşenler, Soma'daki siyasi partiler tümü hep birlikte el birliğiyle Soma Termik Santrali'nin tekrar açılmasına vesile olduk ve destekledik buradan kendimiz.

BİTRON'DA 600 GÜN SONRA TOPLU SÖZLEŞME

Ege Üniversitesi'nde alacaklarımız için orada Sağlık Sendikamızın bir eylem planı vardı. O planı doğrultusunda yönetimle istişareti yaparak ücretlerimizi, alacaklarımızı aldık, basın açıklaması yaptık, direniş yaptık orada da. Belediye Sendikamızın alacaklarla ilgili ve toplu sözleşmenin tıkanmasıyla ilgili bir yürüyüş, miting ve fuar içerisinde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. MESS Grup Toplu Sözleşmemiz adına çeşitli etkinlikler ve çeşitli toplantılar, basın açıklamaları yaptık. O da MESS Grup Toplu Sözleşmesi de gerçekten de güzel bir toplu sözleşme oldu. Bütün metal sektörüne hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Manisa'da Bitron iş yerimizde 600 gün sonra toplu sözleşme masasında zafere ulaştık. O da bizim için bir moral oldu. Motivasyonumuzu artırdı. Çünkü gerçekten de işveren çok art niyetli bir işveren vekiliydi. Çünkü başka taraftan besleniyordu. Türkiye'ye başka gelecek projelere etkilemek için elinden geleni yaptı ama sonuçta orada da Türk Metal Sendikası zafere ulaştı diyelim.

Asgari ücretlinin tespit komisyonuyla birlikte bizim bir de en büyük sıkıntımız Yüksek Hakem Kurulu. Yani 9'a 1'iz orada. Yani Yüksek Hakem Kurulu'nun bugün anlaşamadığımız, ulaşamadığımız toplu sözleşmelerimiz yüksek hakeme gittiğinde sanki oradaki insanlar sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyormuş gibi bir havaları var. Çarşıdan, pazardan haberdar değillermiş gibi, ekmek almamış gibi bir bakıyorsun, yüzdelik oranların çok düşük bir şekilde toplu sözleşmelerimizi bize iade ediyorlar. Bu Yüksek Hakem Kurulu'nun derhal değişmesini istiyoruz. Taşeron işçilerinin kalmamasını istiyoruz, kadroya alınmasını istiyoruz bilhassa. 696 ile KHK'dan geçen arkadaşlarımızın, KHK'dan geçen arkadaşlarımızın çok büyük sorunları var. Bu sorunlar özlük haklarında var. Bilhassa burada tayin hakkı var.

OTOYOLLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE TEPKİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile imzalanan otoyollarla ilgili bu özelleştirmeyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdiler, imzaladılar ama bu otoyollarında bizim Yol-İş Sendikamız örgütlüyordu. Yol-İş Sendikamızın bu bölgede, yani Türkiye içerisinde, değerli arkadaşlar, 2 bin üyemiz görev yapıyor. Yani bakımdır, gişedir, yamadır, asfalttır, temizliktir. Bu alanda çalışan 2 bin üyemiz var. Benim bölgemiz, bizim bölgemizde, Ege Bölgesi'nde de 300 üyemiz görev yapıyor. Selahattin Tüneli'nde, Karşıyaka Tüneli'nde, çevre yolunda görev yapan arkadaşlarımız var. Buradan Denizli'ye kadar uzanan hattımız var. Bu hat içerisinde 300 arkadaşımız çalışıyor. Biz diyoruz ki derhal bu hatadan vazgeçilsin. Zaten üstümüzde çok büyük vergi yükü varken, değerli arkadaşlar, bu otoyolları sadece yol olarak görmeyin. Soframıza, üstümüzdeki giysiye kadar bu otoyollardan geçiyor. Buradan geçen rakamlar bu fiyatlara biniyor. Bu enflasyonu bu şekilde düzelmez. Onun için bu hatadan vazgeçilmesi lazım. Otoyollar halkındır. Halkın olması gerekir. Devlet tabii ki otoyolu yapacak. Devlet tabii ki yol yapacak. Halkına hizmet edecek ama birilerine satmayacak bunu. Çünkü bizim burada çalışanlarımız var.

Yani Orta Vadeli Program'a baktığımız zaman yine can sıkıntısı şeyler var. Büyümenin duraksadığını görüyoruz. Enflasyon sisteminin tutarsızlığını görüyoruz. Bir an önce bu ülkeye, bu enerji maliyetlerinin düşürülerek, enflasyonun canavarından kurtularak bir an önce kendimize gelmesini temenni ediyoruz.  Hepimiz, bizim gidecek başka yerimiz yok. Bu ülkeyi hep birlikte kaldıracağız, hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Çakmak'tan özelleştirme tepkisi: 'Otoyollar halkındır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Çakmak'tan özelleştirme tepkisi: "Otoyollar halkındır" - Son Dakika
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