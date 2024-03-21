Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerle yerin altında iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerle yerin altında iftar yaptı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'a maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, maden ocağında madencilerle bir araya gelerek sorunları dinledi ve desteklerini ifade etti.

21.03.2024 23:17  Güncelleme: 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerle yerin altında iftar yaptı

ZONGULDAK - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'a maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti. Genel Başkan Hakan Yeşil tarafından karşılanan Atalay, gazetecilerin sorularını cevapladı. Mesai saatlerinin 40 saate indirilmesine ilişkin soruya cevap veren Atalay, "Şu anda bu bizim bu enflasyondan yaşadığımız para kaybının dışından başka bir şey düşünmüyoruz. 40 saat, 45 saat olmuş. Evvela şu bizim ekonomik durumu düzeltmek lazım. Mesai saatleriyle ilgili de zaman zaman böyle bir çalışma var" dedi.

"Zonguldak'a okul sözüm var"

Zonguldak'a okul sözü olduğunu da hatırlatan Atalay, "Allah ömür verirse o işi hallederiz. Son olarak devletle mal ederiz, beraber mi, ben mi hallederim? Bilmem de halledeceğiz yani. Bir sözüm var" diye konuştu.

Atalay, sendika ziyaretinin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'ne geldi.

"Nerede bir mazlum varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Yerin 360 metre altındaki üretim alanında madencilerle birlikte iftar yapan Atalay, "Bir avuç kömür için ömür verenlerin evindeyim. Zonguldak merkezde bir anıt var. Bu madende binlerce kardeşimiz can verdi. Allah mekanlarını cennet yapsın. Ailelerine kolaylıklar versin. Biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Yerin üstü de vatan altı da vatan. Biz işçiler dünyaya yorgun geldik yorgun gideceğimizi biliyorum. Biz Türkiye'nin 73 yıllık en önemli kurumlarından bir tanesiyiz. Türk-İş kurulduğu günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana sonra temsil ettiği insanların, işçi, emekçinin, memur hiç bakmadan onların en ufak meselesi olduğu zaman gündeme getirmeye gayret sarf ediyoruz. Ama maalesef son bir senede 11 ayda özellikle çok iyi bir sözleşme yaptık. Herkes memnun. Ama 11 ayda ne para kaldı ne pul kaldı darmadağın olduk. Küp gibi altı akıyor. Altını kapatmadan, tamamlamadan istediğin kadar doldur bir önemi yok. Onun için taşeron meselesi var, vergi meselesi var. Zamanı burası değil. Burada madencilerle, kara yüzlü meleklerle beraber olmaya geldim. İnşallah ülkemizde şu ekonomik sıkıntı bir an evvel biter. Terör devam ediyor, problemler devam ediyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Beraber olursak bunların üstesinden geliriz. Türk-İş nerede bir sıkıntı varsa nerede bir mazlum varsa yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Atalay, işçilerle görüştükten sonra maden ocağından ayrıldı. Maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Maden, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerle yerin altında iftar yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
    11 Mar Sakarya'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

    Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.

  • Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
    11 Mar Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu

    31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.


23:57 Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
23:27 İBB Başkan adayı Kurum’un verdiği “65 yaş üstüne ücretsiz vapur“ vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı İBB Başkan adayı Kurum'un verdiği "65 yaş üstüne ücretsiz vapur" vaadinin halihazırda uygulandığı ortaya çıktı
22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:18 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
00:06 Mesut Özil’in son halini görenler ’’Ne olmuş sana’’ diyor Mesut Özil'in son halini görenler ''Ne olmuş sana?'' diyor
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
21:04 Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 00:24:06. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madencilerle yerin altında iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement