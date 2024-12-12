Türk Kızılay, Adıyaman'da Yeni Aşevini Açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Adıyaman'da Yeni Aşevini Açtı

Türk Kızılay, Adıyaman\'da Yeni Aşevini Açtı

Türk Kızılay, Adıyaman'da açılışı gerçekleştirilen yeni aşevinde günlük 500 kişiye sıcak yemek hizmeti sunacak. Aşevinin inşası, Kuveyt Kızılayı'nın desteğiyle yapıldı.

12.12.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Türk Kızılay tarafından Adıyaman'da kurulan aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'ın ülke genelinde her gün yaklaşık 41 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sunan 157'si mobil, 43'ü sabit durumdaki aşevlerine bir yenisi Adıyaman'ın kent merkezinde yapılarak hizmete girdi. Kuveyt Kızılayı'nın 6 Şubat depremlerinin ardından Türk Kızılay'ına sağladığı fon kapsamında inşa edilen Adıyaman Aşevi'nde ilk etapta günlük 500 kişiye yemek hizmeti verilecek.

Kuveyt Kızılayı ile yürütülen iş birliği kapsamında Adıyaman'ın İmamağa Mahallesi 1999 Sokakta hizmete giren aşevinin açılış törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu tür çalışmaların oldukça önemli olduğunu ve aşevinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından aşevinin açılışı gerçekleştirilerek bahçede zeytin fidanları dikildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay, Adıyaman'da Yeni Aşevini Açtı - Son Dakika

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