Türk Kızılay\'dan İnsani Hukuk Vurgusu

02.03.2026 21:17
Fatma Meriç Yılmaz, tüm tarafları insani hukuk kurallarına uymaya davet etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Her ne olursa olsun, her ne sebeple savaş çıkarsa çıksın tüm tarafları insani hukuk kurallarına uymaya davet ediyorum" dedi.

Türkiye'ye tedavi amaçlı gelen Gazzeli 25 kadın, yaklaşık 2 yıldır kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a teşekkür etmek için Filistin mutfağına özgü olan musakka böreği, tabbule salatası gibi çeşitli yöresel yiyecekleri hazırlayarak Türk Kızılay Ankara Gönüllü Merkezi'nde iftar programı düzenledi. İftar yemeğine Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı. Programda konuşan Yılmaz, "Gazze'deki olayların son bulmasını bekliyoruz. Ama Gazze, ateşkes denilmesine rağmen oradaki olayların devam ettiği bir süreci yaşıyor. Hatta son İran olayından sonra Gazze kapıları tekrar kapandı, içeriye hiçbir yardım tırı alınmıyor. Çevremizde kontrol edemediğimiz belli olaylar var. Kontrol edemediğimiz olaylar karşısında bize düşen sabretmektir. Sabredeceğiz, iyileşeceğiz, dirençli olacağız, düşsek de ayağa kalkacağız ama günün sonunda hayatı devam ettireceğiz. Bu günlerin geçmesi noktasında duamı yinelemek istiyorum. Tabii farklı olaylara da uyanıyoruz. Ben tekraren bir sivil toplum kuruluşunun, bir insani yardım kurumunun başkanı olarak her ne olursa olsun, her ne sebeple çatışma, savaş çıkarsa çıksın tüm tarafları insani hukuk kurallarına uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

