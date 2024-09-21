Türk Kızılay’dan Kök Hücre Bağışı Çağrısı - Son Dakika
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Türk Kızılay’dan Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Türk Kızılay’dan Kök Hücre Bağışı Çağrısı

Türk Kızılay, TÜRKÖK projesi ile 1 milyonu aşkın kök hücre bağışçı adayına ulaştı.

21.09.2024 15:18
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Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü 'TÜRKÖK' projesi kapsamında 1 milyonu aşkın kök hücre bağışçı adayına ulaştı.

Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında, kök hücre bağışçı adaylarının kazanımını sağlama ve eşleşme/nakil süreçlerinin takibi görevlerini yürütüyor. Proje kapsamında kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için bağışçı adayı olan kişi sayısı (aktif kök hücre bağışçı adayı) 1 milyon 166 kişiye ulaştı.

"Kök hücre bağışçılarımız da hayat kurtarmaya gönüllü olan sessiz kahramanlarımız"

21 Eylül Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü vesilesiyle 1 milyonu aşkın kök hücre bağışçı adayına teşekkür eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Tıpkı kan bağışçılarımız gibi, kök hücre bağışçılarımız da hayat kurtarmaya gönüllü olan sessiz kahramanlarımız. Kök hücre bağışı, bazen lösemi hastası bir çocuğumuz bazen kalıtsal hastalığı olan bir gencimiz için tek yaşam umudu. Bu yüzden Türk Kızılay olarak sağlıklı her vatandaşımızı kök hücre bağışı için kan örneği vermeye ve iyiliğin en güzel haline ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

Halk arasında kemik iliği nakli olarak da ifade edilen kök hücre nakline, kemik iliği kanserleri, lenfomalar, organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar ile immün yetersizlikler ve kalıtsal metabolik hastalıkların tedavisinde ihtiyaç duyarken, kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalar ve bağışçı farkındalığı oluşturmak üzere her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak kutlanıyor.

Nasıl bağışçı adayı olunur

Kök hücre bağışçısı olmak isteyenler, Kızılay kan bağış noktalarına giderek TÜRKÖK Bilgilendirme ve Onam Formu'nu dolduruyor. Bağışçı adaylarından alınan üç tüp kan, gerekli testlerden geçtikten sonra sonuçlar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası (KİB) veri tabanına aktarılıyor ve kişi bağışçı adayı olarak sisteme dahil ediliyor. Sağlık Bakanlığı, veri tabanında bir hasta ile eşleşme tespit ettiğinde Kızılay, bağışçı adayına ulaşarak detaylı testler yapıyor ve bağışçının uygun bulunması halinde tedavi süreci başlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay’dan Kök Hücre Bağışı Çağrısı - Son Dakika

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