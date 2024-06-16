Türk Kızılay'ı 20 ülkede 128 bin kurban hissesine ulaştı - Son Dakika
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Yerel

Türk Kızılay'ı 20 ülkede 128 bin kurban hissesine ulaştı

Türk Kızılay'ı, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye dahil 20 ülkede hedeflediği 128 bin kurban hissesine ulaştı. Kampanyanın Gazze'ye ayrılan bölümü ise hayırseverlerin yoğun ilgisi üzerine ek kotayla genişletildi. Kızılay ekipleri, bayramın ilk günü itibarıyla yurt içinde ve üç kıtada 19 ülkede kesim işlemlerine başladı.

16.06.2024 13:28
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Türk Kızılay'ı gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye dahil 20 ülkede hedeflediği 128 bin kurban hissesine ulaştı. Kampanyanın Gazze'ye ayrılan bölümü ise hayırseverlerin yoğun ilgisi üzerine ek kotayla genişletildi. Kızılay ekipleri, bayramın ilk günü itibarıyla yurt içinde ve üç kıtada 19 ülkede kesim işlemlerine başladı.

18 yıldır başarıyla uyguladığı 'Kızılay Kurban Modeli'yle kesilen her bir kurbanın toplumun tüm kesimlerinden ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasına hayırseverler bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay, bayram namazının ardından Türkiye'nin yanı sıra Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 19 ülkede kesim işlemlerini başlattı.

Türkiye dahil toplam 20 ülkede vekaletle kestiği kurbanlarla yaklaşık 3,8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, yurt içindeki kesimlerden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Yurt dışında gerçekleşen kesimlerde ise kurban etleri soğuk zincir korunarak anında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yurt içinde kesilen kurbanlar başta Et ve Süt Kurumu olmak üzere Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle modern kombinalarda, hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun olarak kesilip konserve haline getiriliyor. Kızılay, kavurma konservelerinin ağırlıklı bölümünü bu yıl deprem bölgesindeki afetzede ailelere dağıtacak. Konserveler aynı zamanda ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Bu yıl Gazze'deki çatışma mağdurlarına yönelik özel bir planlama yapan Kızılay, yardımların geçişiyle ilgili aksamaların yaşandığı bölge için de uzun ömürlü kavurma konservesi çözümünü ortaya koydu. Kurban kampanyasının Gazze ayağı, hayırseverlerden gördüğü yoğun ilgi üzerine ek kotayla genişletildi. Türkiye'de kesilen kurbanlıkların paylarından hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi İyilik Gemileriyle Gazze'ye ulaştırılacak.

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi verilirken kesim aşamaları ise video ile kayıt altına alınıyor. Kurban Bayramı'nın ilk üç günü gerçekleştirilen kesimlere, din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılay, Türkiye, Kurban, Gazze, İnsan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay'ı 20 ülkede 128 bin kurban hissesine ulaştı - Son Dakika

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