Türk Kızılay\'ı Pakistan\'da Kurban Dağıtımına Başladı

Türk Kızılay'ı Pakistan'ın Lahor kentinde kurban hisse dağıtımına başladı. Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Mehmet Eymen Şimşek, "Burada ülkemize her alanda büyük bir teveccüh var, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi görüyoruz. Bu, tarihten gelen birtakım kardeşlik bağlarından, bugünkü faaliyetlerimizden kaynaklanıyor" dedi.

Türk Kızılay'ı dün Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirdiği vekaleten kurban kesiminin ardından dağıtıma başladı. Kurban hisse dağıtımına Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Mehmet Eymen Şimşek de katıldı. Başkonsolos Şimşek bayram coşkusu yaşadıklarını belirterek, "Kurban bayramının coşkusunu yaşıyoruz. Pencap eyaletindeyiz. 250 milyonu aşkın Pakistan nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı bir bölge burası. Kurban faaliyetlerinin çok revaçta olduğu, çok yaygın olduğu bir bölge. Burada ihtiyaç sahipleri kadar veren el sayısı da bir o kadar fazla. Kurban Bayramları da bu vesile ile bir toplumsal dayanışma ruhunu yansıtır" dedi.

"Ülkemize her alanda büyük bir teveccüh var"

Yaklaşık 9 aydır bölgede görev yaptığını ve burada ilk kurban bayramını geçirdiğini belirten Şimşek, "9 aydır gözlemlediğim kadarıyla burada ülkemize her alanda büyük bir teveccüh var, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi görüyoruz. Bu, tarihten gelen birtakım kardeşlik bağlarından da kaynaklanıyor, bugünkü faaliyetlerimizden de kaynaklanıyor. Türk Kızılay'ı da sadece bu kurban faaliyetleri ile değil, eğitim faaliyetleri ile kalkınma faaliyetlerine destekleri ile bu dayanışmanın, bu kardeşlik bağının güçlü bir halkası" ifadelerini kullandı. Şimşek, "Bizler memlekete ve buradaki Pakistanlı kardeşlerinden Türk kardeşlerine en güzel bayramlar dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - LAHOR