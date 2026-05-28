Türk Kızılay'ı Pakistan'da Kurban Dağıtımına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kızılay'ı Pakistan'da Kurban Dağıtımına Başladı

Türk Kızılay\'ı Pakistan\'da Kurban Dağıtımına Başladı
28.05.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Pakistan'ın Lahor kentinde kurban hisse dağıtımına başladı. Konsolos, Türkiye'ye sevgi ve ilgi olduğunu belirtti.

Türk KızılayPakistan'ın Lahor kentinde kurban hisse dağıtımına başladı. Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Mehmet Eymen Şimşek, "Burada ülkemize her alanda büyük bir teveccüh var, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi görüyoruz. Bu, tarihten gelen birtakım kardeşlik bağlarından, bugünkü faaliyetlerimizden kaynaklanıyor" dedi.

Türk Kızılay'ı dün Pakistan'ın Lahor kentinde gerçekleştirdiği vekaleten kurban kesiminin ardından dağıtıma başladı. Kurban hisse dağıtımına Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Mehmet Eymen Şimşek de katıldı. Başkonsolos Şimşek bayram coşkusu yaşadıklarını belirterek, "Kurban bayramının coşkusunu yaşıyoruz. Pencap eyaletindeyiz. 250 milyonu aşkın Pakistan nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı bir bölge burası. Kurban faaliyetlerinin çok revaçta olduğu, çok yaygın olduğu bir bölge. Burada ihtiyaç sahipleri kadar veren el sayısı da bir o kadar fazla. Kurban Bayramları da bu vesile ile bir toplumsal dayanışma ruhunu yansıtır" dedi.

"Ülkemize her alanda büyük bir teveccüh var"

Yaklaşık 9 aydır bölgede görev yaptığını ve burada ilk kurban bayramını geçirdiğini belirten Şimşek, "9 aydır gözlemlediğim kadarıyla burada ülkemize her alanda büyük bir teveccüh var, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi görüyoruz. Bu, tarihten gelen birtakım kardeşlik bağlarından da kaynaklanıyor, bugünkü faaliyetlerimizden de kaynaklanıyor. Türk Kızılay'ı da sadece bu kurban faaliyetleri ile değil, eğitim faaliyetleri ile kalkınma faaliyetlerine destekleri ile bu dayanışmanın, bu kardeşlik bağının güçlü bir halkası" ifadelerini kullandı. Şimşek, "Bizler memlekete ve buradaki Pakistanlı kardeşlerinden Türk kardeşlerine en güzel bayramlar dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - LAHOR

Kaynak: İHA

Dış Politika, Pakistan, Kızılay, Türkiye, Kurban, Lahor, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılay'ı Pakistan'da Kurban Dağıtımına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:37:21. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay'ı Pakistan'da Kurban Dağıtımına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.