Türk Kızılay, sevgi evlerinde kalan çocuklara iftar yemeği düzenledi

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla sevgi evlerinde kalan çocuklara özel iftar yemeği hazırladı.
Manisa Öğretmenevinde düzenlenen ve yaklaşık 100 çocuğun katıldığı iftar programında, Türk Kızılay ekipleri ve gönüllüleri tarafından çocuklara akıllı saat ve çeşitli hediyeler verildi.
Manisa Valisi Enver Ünlü, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Kızılay Yöneticileri, Sevgi evlerinde kalan çocuklarla yakından ilgilendi.
Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, programda yaptığı konuşmada, Kızılay olarak sadece afet ve zor dönemlerde değil, toplumsal birlikteliğin artması, sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesi için sosyal sorumluluk projelerinde de her zaman en önde olduğunu söyledi.
Dünya Yetimler Günü dolayısıyla sevgi evlerinde kalan çocuklar için iftar düzenlediklerini ifade eden Gürsel, "Kızılay büyük bir organizasyon ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın bir çok noktasında mazlumun ve ihtiyaç sahibinin her zaman yanında olan ülkemizin göz bebeği bir kuruluştur. Türk Kızılay vesilesiyle ve hayırseverlerimizin desteği ile bugün burada iftar sofrasında buluştuk. Fakat Türk Kızılay şuan Gazze'de, Somali'de, Afrika'da, Irak ve Dünyanın bir çok mazlum coğrafyasında iftar sonrasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Dünyanın bir çok noktasında ve bugün burada kurulan iftar soframıza kıymetli destekleriyle katkı sunan GDZ Elektrik ile tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Manisa Valisi Enver Ünlü ise yaptığı konuşmasında, "Türk Kızılay, Türkiye ve Dünya'da başarılı bir çok projeye imza atıp, ihtiyaç sahiplerine yetişip, el uzatıyor. Bugün burada hazırlanan bu güzel organizasyon nedeniyle Türk Kızılay ekiplerine, Kızılay gönüllüleri ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
İftar programına, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu, Kızılay Yöneticileri ile Kızılay gönüllüleri katıldı. - MANİSA
Son Dakika › Yerel › Türk Kızılay, sevgi evlerinde kalan çocuklara iftar yemeği düzenledi - Son Dakika
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