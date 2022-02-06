Üye Girişi
Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi - Son Dakika

Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi

06.02.2022 00:04
Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan "Genel Performans Sıralaması Temsilcilik Kategorisi" değerlendirmesinde Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi oldu.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan "Genel Performans Sıralaması Temsilcilik Kategorisi" değerlendirmesinde Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi oldu. Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, "Urla'mızın adını hep birlikte bu noktaya taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından ülke genelinde yapılan, "Genel Performans Sıralaması Temsilcilik Kategorisi" değerlendirmesinde Türk Kızılay Urla Şubesi, özverili çalışmaları ve gayretleri ile 306 temsilciliğin arasından Türkiye 2'ncisi ödülüne layık görüldü. 3 Şubat'ta düzenlenen ödül töreninde Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık'a ödülü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından verildi.

"Onur ve gurur duyuyoruz"

Türkiye 2'ncisi olmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Saltık, "Bizleri iyilik yolunda yalnız bırakmayan değerli bağışçılarımıza, her zaman yanımızda olan değerli gönüllülerimize ve her daim desteklerini gördüğümüz değerli Urla halkına teşekkür ederiz. Urla'mızın adını hep birlikte bu noktaya taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" dedi. - İZMİR

Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi
Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi

YORUMLAR
500

Kızılay, Türkiye, Türk, Urla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
23:32 DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!
21:35 Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş: Çevre illerden de katılım oldu!
23:07 Tekel bayilerinden elektrik zammı isyanı: Her gün bir saat karartma!
21:51 Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın'dan Derya Büyükuncu'ya sert tepki: Şiddetle kınıyoruz!
22:35 Derya Büyükuncu'nun skandal Erdoğan paylaşımına en sert tepki Melih Gökçek'ten geldi: Milli sporcu unvanı geri alınsın!
22:34 Ne olduysa 4 dakikada oldu! Hakan Çalhanoğlu oyundan çıktı, Milano derbisi karıştı!
22:32 Bir çirkin paylaşım daha! Editör, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hadi inşallah' dedi! Karar gazetesi derhal işten çıkarttı
22:21 Söz yazarı ve şair Suat Yığmatepe yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 00:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement