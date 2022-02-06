Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından yapılan "Genel Performans Sıralaması Temsilcilik Kategorisi" değerlendirmesinde Türk Kızılay Urla Şubesi, Türkiye 2'ncisi oldu. Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, "Urla'mızın adını hep birlikte bu noktaya taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından ülke genelinde yapılan, "Genel Performans Sıralaması Temsilcilik Kategorisi" değerlendirmesinde Türk Kızılay Urla Şubesi, özverili çalışmaları ve gayretleri ile 306 temsilciliğin arasından Türkiye 2'ncisi ödülüne layık görüldü. 3 Şubat'ta düzenlenen ödül töreninde Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık'a ödülü Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından verildi.

"Onur ve gurur duyuyoruz"

Türkiye 2'ncisi olmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Saltık, "Bizleri iyilik yolunda yalnız bırakmayan değerli bağışçılarımıza, her zaman yanımızda olan değerli gönüllülerimize ve her daim desteklerini gördüğümüz değerli Urla halkına teşekkür ederiz. Urla'mızın adını hep birlikte bu noktaya taşımaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz" dedi. - İZMİR