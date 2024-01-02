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Türk Kızılayı 2023'te 2,7 Milyon Ünite Kan Bağışladı - Son Dakika
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Türk Kızılayı 2023'te 2,7 Milyon Ünite Kan Bağışladı

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, 2023 yılında Kızılay'a 2 milyon 700 bin ünite kan bağışladığını ve bu kanların yaklaşık 9 milyon kişiye şifa olduğunu söyledi. Türkiye'de kan bağışı konusunda tek adres olan Kızılay, 81 ildeki 300 kan bağışı noktasında vatandaşlardan kan bağışı alıyor ve hastanelere ulaştırıyor. Saygılı, kış dönemi ve Ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını belirterek, bağışçıları düzenli olarak Kızılay'a beklediklerini ifade etti. Ayrıca, Türk Kızılayı'nın ulusal kan stoklarının her zaman istenen oranda olması gerektiğini vurguladı.

Türk Kızılayı 2023\'te 2,7 Milyon Ünite Kan Bağışladı
02.01.2024 - 10:26,
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Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, 2023 yılında Kızılay'a 2 milyon 700 bin ünite kan bağışladığını ve bu kanların yaklaşık 9 milyon kişiye şifa olduğunu söyledi.

Ameliyatlar, trafik kazaları ya da tedavi amaçlı olarak kana duyulan ihtiyaç bitmiyor. Kan stokunda sürekliliği sağlamanın yolu ise bağıştan geçiyor. 15 dakika süren basit bir işlemle kan bağışı yapılabiliyor ve bir ünite kan 3 kişiye hayat veriyor.

2,7 milyon ünite kan bağışlandı

Türkiye'de kan bağışı konusundaki tek adres ise Kızılay. Vatandaşlar 81 ildeki 300 kan bağışı noktasından istedikleri zaman kan bağışlayabiliyor. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 2023 yaklaşık 2,7 milyon ünite bağış yapıldığını söyledi.

"Türkiye'nin 300 noktasında kan alıyoruz"

Vatandaşlar ve kan bekleyen hastalar arasında köprü olduklarını belirten Saygılı, "Türkiye'nin 300 noktasında kan alıyoruz ve laboratuvarlarda bunu işleyip bin 156 hastanede şifa bekleyenlere ulaştırıyoruz. 2023 yılında 2,7 milyon kanı almış, tahlil yapmış ve hastanelere sevk ettik. 2023 yılında bütün olumsuzluklara rağmen kan konusunda olumsuzluk yaşamadık. 2024 yılında da aynı hassasiyet ile 300 noktada kan almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bağışçılarımızı 3 ayda bir Kızılay'a bekliyoruz"

Kış dönemi ve Ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşandığını vurgulayan Saygılı, "Kış döneminde ülkemizin bazı noktalarındaki hava şartları nedeniyle erişim ve ulaşım zorlaşıyor. Arkasından Ramazan ayı geliyor. Bağışçı refleksi hem kış hem de Ramazan aylarında aşağı yönlü düşüyor. Biz duyarlı tüm bağışçılarımızı 3 ayda bir Kızılay'a bekliyoruz. Düzenli gelip bağışlarını yapsınlar" dedi.

"Hiçbir hastanede kan sıkıntısı yok"

Sosyal medyada son günlerde artan 'Acil kan ihtiyacı' duyuruları için konuşan Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Hiçbir yerde kan sıkıntısı yok. Hasta sahibi bir refleks içerisine giriyor ve hemen sosyal medyada duyuru yapıyor. Ancak bunu yapana kadar Kızılay noktalarına gelip kan bağışı yapıyor olsalar bu yaraya merhem olmuş olurlar. Hiçbir hastanede kan sıkıntısı yok. Geçen sene 2,7 milyon kan bağışlandı ve bu kanı 3'e bölüp yaklaşık 9 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse kan bulamadığı için sıkıntıya girmemeli"

2024 yılında da bağış sayısının artacağını beklediklerini vurgulayan Saygılı, "Hiç kimse kan bulamadığı için sıkıntıya girmemeli. Ulusal kan stoklarımız her zaman istenen oranda olmalı ki anında yaralara merhem olalım" diye konuştu.

Kan bağışı yapan İshak Karael isimli vatandaş ise düzenli kan bağışı yaptığını ve herkesin bağış yapması gerektiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA
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