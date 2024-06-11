Türk Kızılayı, Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye çıkardı - Son Dakika
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Yerel

Türk Kızılayı, Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye çıkardı

Türk Kızılay, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle akut açlık sınırlarına yaklaşan aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye çıkardı. Türk Kızılay, zorlu koşullara rağmen her gün 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtarak Gazze halkına umut olmaya devam ediyor. Ayrıca Türk Kızılay, Ürdün Kızılayı ve Dünya Gıda Programı ile işbirliği yaparak Gazze'ye gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırdı.

11.06.2024 15:24
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Türk Kızılay, sekiz aydır devam eden çatışmalar nedeniyle akut açlık sınırlarına yaklaşan Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye çıkardı.

7 Ekim'den bu yana süregelen şiddetli çatışmaların ortasında, Gazze halkı her geçen gün artan zorluklarla mücadele ediyor. Ölüm ve açlık tehlikesi altında yaşayan Gazze halkına destek olmayı sürdüren Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara ve tehlikelere rağmen Deyr Belah'ta hizmet veren aşevinin kapasitesini günlük 10 binden 15 bin kişiye çıkararak örnek bir mücadele sergiliyor.

Çatışmalar başladıktan sonra da Gazze'deki aşevi faaliyetlerini sonlandırmayan Kızılay, aşevini önce Gazze'nin kuzeyinden Refah'a, İsrail'in kara harekatının ardından ise Refah'tan Deyr Belah bölgesine taşımak zorunda kalmıştı. Bölgede kimi zaman tüp gaz bulunamaması nedeniyle Kızılay yerel personeli kazanları enkazlardan toplanan odunlarla kaynatıyor. Aşevinde pişirilen yemekler ise büyük kazanlarla Gazze'nin çeşitli bölgelerinde toplanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu zor koşullara rağmen faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, her gün 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtarak kronik açlıkla karşı karşıya bulunan Gazze halkına umut olmaya devam ediyor.

Zorlu yollardan gelen yardımlar

Sekiz aydır devam eden çatışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Türk Kızılay, sınır kapılarında yaşanan aksamalara rağmen, yardım ulaştırmak için tüm alternatif yolları zorlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Ürdün Kızılayı ve Dünya Gıda Programı ile koordinasyon sağlayarak, Erez Sınır Kapısı üzerinden 2500 gıda kolisi ve 2500 hijyen kitini Gazze'ye ulaştırdı. Bu malzemeler, yerinden edilen insanlar için adeta birer can simidi oldu. Filistin Kızılayı, sosyal medya hesapları üzerinden Türk Kızılay'ın yardımlarının Gazze'ye ulaştığını bildirdi.

Felaketin eşiğinde bir milyondan fazla insan

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün son raporu, Gazze'deki durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Rapora göre, çatışmaların sona ermemesi halinde Temmuz ortasına kadar Gazze nüfusunun yarısını oluşturan bir milyondan fazla insan, açlık ve buna bağlı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılayı, Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye çıkardı - Son Dakika

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