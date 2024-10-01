Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Kocaeli'de Kutlandı - Son Dakika
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Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Kocaeli'de Kutlandı

Türk-Macar Dostluk Anlaşması\'nın 100. Yılı Kocaeli\'de Kutlandı

Kocaeli'de düzenlenen etkinliklerle 1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı kutlandı. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, kültürel bağların güçlenmesi hedeflendi.

01.10.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı, Kocaeli'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1923 yılında imzalanan anlaşmanın yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin farklı illerinde yapılan kutlamaların bir kısmı, Macar Milli Kahramanı Thököly İmre'nin İzmit ile olan bağından dolayı Kocaeli'de düzenlendi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ikili ilişkilerde dinamizm, kültürler arası paylaşım ve iletişimi artırmak amacıyla birbirinden anlamlı programlar hazırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programlara katılmak için Kocaeli'ye gelen Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında kabul etti. Başkan Büyükakın ve Büyükelçi Matis, Macar Kültür Merkezi ve Kocaeli Macar-Türk Dostluk Derneği yetkililerinin katılımıyla Thököly İmre Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından, Başkan Büyükakın ve Büyükelçi Matis, Macaristan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir şahsiyet olan Thököly İmre'nin anısının yaşatıldığı evi ziyaret etti.

"Kocaeli, Macarların kalbinde ayrı bir yere sahip"

Etkinliklerin ikinci bölümünde ise Büyükelçi Matis, SEKA Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonunda Türkiye'ye gelen Macarları anlatan " Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Macarlar" isimli serginin açılışını gerçekleştirdi. Burada katılımcılara konuşma yapan Matis, Kocaeli'de kutlanan 2024 Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri sayesinde ikili ilişkilerin ve iletişimin daha da artacağına olan inancını dile getirdi. İki devlet arasında geçmişten gelen bağların kültürel alanda da pekiştiğini vurgulayan Matis, "Kocaeli, Macarların kalbinde ayrı bir yere sahip" dedi.

Macaristan'ın dünyaca ünlü müzik grubu Muzsikas, Macar-Türk Kültür Yılı için Kocaeli'de konser verdi. SDKM'de gerçekleşen konsere, Büyükşehir Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükelçi Viktor Matis, Macaristan Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos, Macar Türk Dostluk Derneği Başkanı Nihat Emir Ahmet ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Macar halk müziği ve dansını katılımcılara tanıtan ünlü müzik grubu, şarkılarının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topladı. Konser sonunda Başkan Vekili Abiş, müzik grubu üyelerine çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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