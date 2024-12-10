Türk Oryantring Sporu İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Türk Oryantring Sporu İçin Protokol İmzalandı

Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu, Konakpınar Gençlik Merkezi'ni kamp alanı haline getirmek için protokol imzaladı. Bu adım, Türk oryantring sporunun geleceğine önemli katkılar sağlayacak.

10.12.2024 19:05
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- Altıeylül'den Türk Oryantring sporu için önemli adım

Konakpınar Gençlik Merkezi, oryantring sporcuları için kamp alanı oluyor

BALIKESİR - Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu, Türk oryantring sporunun geleceğini güçlendirmek adına Konakpınar Gençlik Merkezi'ni kamp alanına dönüştürmek için protokol imzaladı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Altaş Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Kaplan, Altaş Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Kayatepe, Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Federasyon Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mahmut Engin ve Milli Takım Baş Antrenörü Veysel Güler'in katılımı ile Altıeylül ilçesinde, Konakpınar Gençlik Merkezi, Türkiye Oryantring Federasyonu ile imzalanan önemli protokol sayesinde, artık milli takımlar ve kulüpler için özel bir kamp alanına dönüştürülüyor. Bu işbirliği, Oryantring sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak ve sporculara profesyonel bir ortamda antrenman yapma imkanı sunacak. Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu arasındaki bu adım, Türk Oryantring sporunun geleceğini güçlendirecek ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak.

Hakan Şehirli: "Oryantring sporunun gelişimine katkı sağlayacağız"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, protokolün ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye Oryantring Federasyonu ile birlikte Altıeylül ilçemizde bulunan Konakpınar Gençlik Merkezimizde Oryantring sporunun gelişmesi noktasında bir kamp yeri şeklinde anlaşmamız var. Bu konuda, öncelikle Oryantring sporuna gönül verenlere, milli takım düzeyindeki oyuncuları burada ağırlamaktan büyük bir keyif duyacağız. Oryantring sporunun gelişmesi noktasında komutanımızın da bahsettiği sabit parkurlar gibi düzenlemelerle, milli takım düzeyindeki sporcularımızın ya da kulüp düzeyindeki sporcularımızın burada ciddi antrenmanlar yapması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Atilla Güler: "Kamp alanı sporcularımız için büyük bir fırsat"

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı ise protokolün ardından, "Bizim zaten federasyon olarak göreve geldiğimizden itibaren temel hedeflerimizden bir tanesi milli takımlarımızdı. Milli takımlarımızın gelişimini yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için dönem içerisindeki yapacakları kamp çalışmaları bizim için çok önemli bir konuydu" ifadelerini kullandı.

Konakpınar Gençlik Merkezi, oryantring için yeni bir merkez oluyor

Bu işbirliği, Altıeylül'deki Konakpınar Gençlik Merkezi'ni, Oryantring sporunun gelişimi için önemli bir merkez haline getirecek. Sporcular, burada yapacakları antrenmanlarla hem yeteneklerini geliştirecek hem de ulusal düzeydeki yarışmalara daha hazırlıklı hale gelecekler. Altıeylül Belediyesi ve Türkiye Oryantring Federasyonu arasındaki bu protokol, bölgedeki spor altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak ve Türk Oryantring sporunun geleceği için önemli bir adım olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Oryantring Sporu İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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