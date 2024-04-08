Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yılı Niğde\'de kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı Niğde'de düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Niğde Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Osman Ayas tarafından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Kutlama programı protokol üyeleri ve vatandaşların Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantların ziyaret edilmesi ile devam etti. Niğde Valisi Cahit Çelik yaptığı açıklamada Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı, kentin huzuru ve güvenliği için güzel işler yapılması temennisinde bulundu.

Çelik; "Türk Polis Teşkilatımızın sağlık ve huzur içerisinde görev yapmalarını temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatı çok köklü bir teşkilat ve zaman içerisinde kendisini yenileyen, zamanın şartlarına göre bir sürü yenilikler yapan bir teşkilat. İnşallah biz de burada görev yaptığımız süreç içerisinde memleketimizin huzur güvenliği için emniyet ve jandarma ile beraber güzel işler yaparız. Arkadaşlarımıza hem hayırlı bayramlar diliyorum hem de 179. kuruluş yıldönümlerini tebrik ediyorum" dedi. - NİĞDE