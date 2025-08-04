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Türkçe Öğretim Materyalleri Tanıtıldı

Türkçe Öğretim Materyalleri Tanıtıldı
04.08.2025 17:07
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Türkiye Maarif Vakfı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine dair materyalleri tanıttı.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine katkı sunmak amacıyla hazırlanan öğretim materyalleri İstanbul'da düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı. Vakıf merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, BEUN'un yanı sıra Türkiye genelinde faaliyet gösteren uluslararası okullar ve üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden çok sayıda temsilci ile alan uzmanları katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Türkiye Maarif Vakfının davetiyle yer aldığı toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ve Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Ali Yumurtacı tarafından temsil edildi. Toplantıda, Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, Maarif Türkçe Ders Kitap Setleri ve Türk Kültürü ve Medeniyeti Programı tanıtılarak örnek içerikler katılımcılarla paylaşıldı. Etkinlik, soru-cevap ve fikir alışverişiyle sona erdi.

Temmuz ayında Türkiye Maarif Vakfı ile iş birliği protokolü imzalayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkçenin dünya dili olma vizyonunu destekleyen projelere katkı sunmaya ve ortak çalışmalara devam edecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkçemiz, köklü tarihi ve kültürel zenginliği ile yalnızca bir dil değil, aynı zamanda insanlık mirasına katkı sunan evrensel bir değer taşıyor. Türkiye Maarif Vakfının Türkçemizin tüm dünyada tanıtılması kapsamında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar, dilimizi ve kültürümüzü küresel ölçekte daha görünür kılmak adına büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye Maarif Vakfının, Türkçenin uluslararasılaşması adına yürüttüğü bu kayda değer çalışmaları takdirle karşılıyor, başta Türkiye Maarif Vakfı Başkanımız Mahmut Özdil olmak üzere bu süreçte emeği geçen tüm Türkiye Maarif Vakfı ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Üniversitemizi bu toplantıda başarıyla temsil eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Servet Karasu'ya ve Karaelmas TÖMER Müdürümüz Dr. Ali Yumurtacı'ya da katkıları ve gayretleri için teşekkür ediyorum. BEUN olarak bizler Türkçenin dünya dili olması yönündeki çalışmaları desteklemeye ve bu doğrultuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye emin adımlarla devam edeceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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