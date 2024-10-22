Türkiye, ABD'de Gıda İhracatını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye, ABD'de Gıda İhracatını Artırıyor

Türkiye, ABD\'de Gıda İhracatını Artırıyor

Türk gıda sektörü, Amerikalı şeflerle işbirlikleriyle 5 milyar dolar ihracat hedefine yöneliyor.

22.10.2024 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya'nın gıda ambarı Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri pazarında 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Amerikalı şeflerle iş birliklerini artırıyor

Ege İhracatçı Birlikleri'nce ABD'ye gıda ihracatını artırmak için 5 yıldır başarıyla sürdürülen Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi kapsamında Amerikalı şefler Reimund Pitz ve Jay Marshall, Türkiye'de lezzet noktalarını ziyaret etti, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle muftağa girdi.

Yaşar Üniversitesi'ndeki etkinlikte konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, Turkish Tastes Projesi'nin ikinci fazının hayata geçtiğini, Akdeniz mutfağının ürünlerini sunan Türk gıda sektörünün ABD pazarında ticarileşme aşamasına geldiğini kaydetti.

Amerikalılara, "Ne yemek yaparsanız yapın Türk ürünlerini kullanarak yapın" mesajı verdiklerini dile getiren Gürel, "Türk kekiğini, balığını, hububatını, kuru meyvelerini, zeytin ve zeytinyağlarını, meyve sebzelerini, yumurtasını kullanmalarını istiyoruz. 5 yıldır bu amaçla başarılı bir proje yürütüyoruz. Üniversitelerle, şeflerle güzel iş birlikleri yaptık. 2018 yılında ABD'ye gıda ihracatımız 708 milyon dolar iken 2023 yılı sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştık. Bu başarıda Turkish Tastes projemizin payı büyük" şeklinde konuştu.

ABD'ye hava kargo ile balık ihracatımız hız kazandı

Dünya'nın protein açığını kapattıklarını paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD'ye taze balık ihracatının hız kazandığını söyledi.

"Levrek ve çipurada Avrupa birincisiyiz" diyen Girit, "ABD'ye ihracatta da levrek ve çipura öne çıkıyor. Son dönemde Türk somonu ihraç etmeye başladık. Peynir ürünlerimiz yöresel marketlerde raflarda yerini alıyor. Düzenli olarak bal ve yumurta ihraç eder hale geldik. Protein esaslı beslenme obeziteyi engelliyor. Ürünlerimizin içindeki değerli yağ asitleri beyin fonksiyonlarına direkt katkı sağlıyor ve akıllı nesillerin yetişmesini sağlıyor" dedi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri Amerikalı şeflerle Mini Karakılçık Kumru Ekmeği, Sumaklı Tereyağ, Levrek Sambosa, Söğürtme Parfait, Pestil Coulis, Levrek Ballotine, Fındıklı & Adaçaylı Buğday Risotto, Kaşar Peyniri Tuilles ve İncirli Strudel'den oluşan menü hazırladılar. Öğle yemeğine; Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Genel Sekreter Ender Duran, Uluslararası Rekabetten Sorumlu Rektör Yardımcısı Mehmet Hasan Atasoy, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal, Yaşar Üniversitesi Daire Başkanları Ata Türkfidanı ve Hüseyin Arslan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Öğretim Üyesi Ezgi Fadıloğlu, Yönetici Şef Selin Güloğlu ve İdari Şef Mehmet Gürses katıldılar. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gastronomi, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye, ABD'de Gıda İhracatını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:35 Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu’nun yatak odası hedef alınmış Saldırı sonrası yeni görüntüler geldi: Netanyahu'nun yatak odası hedef alınmış
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 20:49:59. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, ABD'de Gıda İhracatını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.