Türkiye, Afganistan'a 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor - Son Dakika
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Yerel

Türkiye, Afganistan'a 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor

Türkiye, Afganistan\'a 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor

Türkiye, sel felaketleriyle mücadele eden Afganistan'a AFAD koordinasyonunda hazırlanan 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor. Tren, 21 Mayıs'ta Tarihi Ankara Garı'ndan hareket edecek ve 15-20 gün içinde Afganistan'a ulaşacak. Bu yardım, Afganistan'da yaşanan iç karışıklıklar ve doğal afetler sonucu ortaya çıkan insani krize destek amacıyla gönderilen 19. İyilik Treni ile birlikte toplamda 8 bin 241 ton insani yardım malzemesini içeriyor.

20.05.2024 22:31
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Türkiye, sel felaketleriyle mücadele eden Afganistan'a 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 20. İyilik Treni, 21 Mayıs günü Tarihi Ankara Garı'ndan Afganistan'a hareket edecek.

Afganistan'ın kuzey ve orta kesimlerinde 10 Mayıs 2024'te başlayan şiddetli sağanak yağışlar sonucu yaşanan sel felaketlerinde en az 300 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu ifade edildi. Türkiye, AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bugüne kadar Afganistan'a havayolu aracılığıyla 7 ton sağlık malzemesi, 2 bin adet battaniye ve bin adet gıda kolisinden oluşan 22 ton insani yardım malzemesi sevk etti.

43 vagon ile 619 ton yardım malzemesi gönderilecek

AFAD ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan 600 çadır ile gıda, hijyen, temizlik malzemeleri, yatak ve battaniyeden oluşan toplam 619 ton insani yardım malzemesi daha 20. İyilik Treni ile 21 Mayıs tarihinde Tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkacak. 43 vagon ile taşınacak 619 tonluk yardım malzemesi 15-20 gün içerisinde Afganistan'a ulaşacak.

Afganistan'da 2022'de yaşanan iç karışıklıklar ve geçtiğimiz yıl meydana gelen depremlerde yaşanan insani kririzin ardından Türkiye, 19 İyilik Treni ile toplamda 8 bin 241 ton insani yardım malzemesi göndererek Afganistan'a yardım elini uzatmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Afganistan'a 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Afganistan'a 20. İyilik Treni ile 619 ton insani yardım malzemesi gönderiyor - Son Dakika
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