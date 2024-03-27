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Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası Gebze'de yapıldı. Atların toplam 120 kilometrelik parkurda koştuğu şampiyona heyecanlı anlara sahne oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık yerleşkesi İstanbul Park Orman'da gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da performansa dayalı çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 65 at ve sporcu katıldı.

Her yıl daha fazla organizasyonla çıta ve başarılarını katlayarak büyüttüklerini belirten Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, "Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanımız Hasan Engin Tuncer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ali Yeşildal, katılım sağlayan ve katkılarda bulunan hakem ve veteriner hekim heyetine, sporcu ve atlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren sporculara ödül

Açık ve güneşli bir havada gerçekleşen yarışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm sporcu ve katılımcıların için her türlü destek sağlarken, yarış güzergah zeminin yumuşak olması sporcu ve atların çok keyifli bir yarış çıkarmalarını da sağladı. Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği 2 gün süren yarışlarda atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner hekim kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KOCAELİ