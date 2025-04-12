Türkiye, Balaton Sazan Yarışması\'nda

Macaristan'da 12-19 Nisan tarihleri arasında 11.'si düzenlenen "INTERNATIONAL BALATON CARP CUP" Sazan Balığı Yakalama Yarışması'na katılmak için Türkiye'den hareket eden 8 takım 31 yarışmacı, devler ligi olarak kabul edilen Balaton arenasında Türkiye'yi temsil etmek üzere Macaristan'a gitti.

Dünyanın en büyük sazan balığı yakalama yarışması olan "IBCC International Balaton Carp Cup" Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması, Macaristan'ın Balaton Gölü'nde düzenleniyor. Her takımdan en fazla 4 sportif balıkçıdan oluşan 300 takım sektör, kura çekimlerinin ardından bir hafta boyunca en büyük ve en çok sazan balığını yakalamak için yarışacak. Bu yıl Türkiye'den 8 takım ve 31 sportif balıkçının mücadele edeceği yarışmada kullanacakları tüm teknik ve yaşamsal ekipmanları yanlarına alarak, karayolu ile Bulgaristan ve Romanya üzerinden Macaristan'a geçerek 2 bin kilometre yol kat etti.

Yarışmaya katılan balıkçılara başarılar dileyen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, "IBCC yarışması 29 ülkeden 300 takım bin 200 civarı sportif balıkçının katıldığı Dünyanın en prestijli yarışmalarından biridir. Ülkemizdeki sportif sazan balıkçılarının da ilgi ile takip ettiği yarışma bizler için ülkemizde sportif balıkçılığın gelişimi adına kıymetli bir örnektir. Bu yarışmaya katılan balıkçılarımız maddi, manevi büyük bir yükün altına girmektedir. IBCC Organizasyon Komitesi Yarışmaya katılım ülke kontenjanımızı yükseltti. Bu avantajı yarışmaya daha çok takım gönderebilmek için sponsor firmaların takımlarımızı desteklemeleri ülkemiz sportif balıkçılığı adına çok önem teşkil edecektir. Federasyon olarak balıkçılarımızın her zaman arkasında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Kabul etmek gerekir ki çok zor bir yarışma ama balıkçılarımıza güveniyoruz ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Şimdiden her birine ayrı ayrı bol şanslar başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA