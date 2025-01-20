Türkiye'de Avukat Sayısı 199 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'de Avukat Sayısı 199 Bine Ulaştı

TBB verilerine göre 2024'te barolarda kayıtlı avukat sayısı 199,142'ye çıktı. Kadın avukatlar artıyor.

20.01.2025 12:09
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) 31 Aralık 2024 verilerine göre barolara kayıtlı avukat sayısı 199 bin 142 kişi oldu. Bunların 96 bin 108'i kadın avukatlardan oluşurken, 103 bin 34'ünü erkek avukatlar oluşturdu.

TBB barolara kayıtlı avukat sayısını açıkladı. Türkiye genelinde 31 Aralık 2023 tarihinde açıklanan verilere göre 185 bin 749 olan avukat sayısı, 13 bin 393 kişi artışla 31 Aralık 2024 verilerinde 199 bin 142 kişi olarak açıklandı.

İstanbul ve Ankara'da kadın avukat sayısı artışta

TBB tarafından açıklanan verilerde 31 Aralık 2023 yılında 88 bin 437 olan kadın avukat sayısı 7 bin 671 kişi artışla 96 bin 108 olurken, 97 bin 312 olan erkek avukat sayısı 5 bin 722 kişi artışla, 103 bin 34 kişi oldu. Bünyesinde en fazla avukatı bulunduran İstanbul Barosu'nda ise 2023 yılında 62 bin 587 olan avukat sayısı 65 bin 772 oldu. Bunların 31 bin 240'ı erkek avukatlardan oluşurken, 34 bin 532'si kadın avukatlardan oluştu. Başkentte ise 2023 yılında 23 bin 684 olan avukat sayısı, 25 bin 383'e yükseldi. Buna göre 11 bin 815 olan erkek avukat sayısı 12 bin 462'ye yükselirken, 11 bin 869 olan kadın avukat sayısı bin 52 artışla 12 bin 921'e yükseldi. İzmir Barosu'na kayıtlı 13 bin 226 avukat 13 bin 919 oldu, Adana Barosu'na kayıtlı 4 bin 460 olan avukat sayısı ise 4 bin 831 rakamına ulaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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