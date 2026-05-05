Türkiye'de doğan ilk zürafaya 'Çınar' ismi verildi - Son Dakika
05.05.2026 10:48  Güncelleme: 10:49
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen ve Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu olan zürafanın ismi anketle belirlendi.

Yaklaşık 15 ay süren hamilelik döneminde hayatını kaybeden Şakir isimli erkek zürafanın yavrusu, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya geldi. Yetim olarak dünyaya gelen yavru zürafa, kısa sürede parkın maskotu haline geldi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen erkek zürafa yavrusunun isminin belirlenmesi için sosyal medya üzerinden anket başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta ilk kez ziyaretçilerinin karşısına çıkan ve parkın maskotu haline gelen zürafa Şakir ile Selvi çiftinin erkek yavrusunun ismi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan anketle belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şakir ve Selvi isimi zürafaların erkek yavrusu olan zürafaya isim vermek için sosyal medya hesaplarından başlatılan anketin çalışmasını duyurdu.

50 binin üzerinde kişinin oylama yaptığı anket sonucu yeni doğan erkek zürafaya oy çokluğu ile 'Çınar' isminin verildiğini bildiren Şahin, "Son günlerde enteresan ve bir o kadar da kulağa garip gelen bir tabloya şahit oluyoruz. Türkiye'de doğan ilk zürafayı görmek için şehrimize gelen misafirlerle birlikte kısa sürede dikkat çeken bir hareketlilik, adeta küçük bir 'zürafa ekonomisi' oluştu. Bu süreçte sizlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir de anket yaptık ve miniğin adı 'Çınar' oldu. Adı gibi güçlü, uzun ömürlü ve şehrimize değer katan bir simge olmasını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

