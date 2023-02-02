Türkiye'nin dört bir yanı soğuktan donarken Antalya'da halk deniz keyfi yapıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin dört bir yanı soğuktan donarken Antalya'da halk deniz keyfi yapıyor

02.02.2023 17:29

Soğuk hava tüm yurtta etkisini gösterirken ülkenin güneyinde manzara çok farklı. Antalya'da ise turistler ve bazı vatandaşlar 19 dereceyi bulan sıcaklıklar sonrası deniz keyfi yaptı.

Ülke genelinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da poyraza rağmen termometreler de güneşli havayla birlikte 15 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilenler ise Konyaaltı Sahili'ne gelerek yürüyüş yapıp, kumsalda vakit geçirdi.

TUR TEKNELERİ İLE GEZDİLER

Bazı turist ve vatandaşlar ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Parklarda sohbet edenler kadar, kumsala uzanıp kitap okuyanların da olduğu görüldü. 19 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığının, hava sıcaklığını geçtiği belirtildi. Tur tekneleri ise sahil bandında tur yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanı soğuktan donuyor! Antalya'da ise deniz keyfi var

"HER YERDE SOĞUK VAR AMA BURASI ANTALYA"

Denizden çıkan bir vatandaş, "Hem yüzüyorum hem spor yapıyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindeyiz. Etrafımızda her yer insan dolu. Biz de şehrin güzelliklerinden yararlanıyoruz. Her yerde soğuk var ama burası Antalya" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanı soğuktan donuyor! Antalya'da ise deniz keyfi var
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Türkiye'nin dört bir yanı soğuktan donarken Antalya'da halk deniz keyfi yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin dört bir yanı soğuktan donarken Antalya'da halk deniz keyfi yapıyor - Son Dakika
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