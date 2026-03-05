Türkiye'den Azerbaycan'a Destek

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı hedef alan İHA saldırılarına ilişkin, "Azerbaycan'ın gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İran tarafından gönderilen İHA'nın Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA