Türkiye'den Ermenistan'a 2 yıl sonra ilk uçuş - Son Dakika

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında bir adım daha atıldı. Karşılıklı uçuşların başlatılmasıyla dün akşam Ermenistan havayolu şirketi Fly One'a ait Erivan-İstanbul seferini yapan uçak, 64 yolcusuyla TSİ 19.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ardından Pegasus Havayolları'na ait PC 550 sefer sayılı uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitmek üzere 23.35'te havalandı. İstanbul'dan 99 yolcusuyla kalkan uçak, 2 saatlik uçuşun ardından 01.35'te Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Uçağın Erivan'a inmesiyle Türkiye'den Ermenistan'a 2 yıl sonra ilk uçuş gerçekleştirilmiş oldu.

Normalleşme sürecini ele almak üzere karşılıklı özel temsilciler atanmıştı

Azerbaycan'ın Karabağ'da 2020 yılında Ermenistan işgaline son vermesinin ardından Türkiye, Ermenistan'a ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Erivan yönetiminin çağrıya olumlu yaklaşmasıyla iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi sürecini görüşmek üzere karşılıklı özel temsilci atanmıştı. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken, Erivan yönetimi ise Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı özel temsilcisi olarak atamıştı. İki ismin 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmesiyle Türkiye ile Ermenistan arasında 13 yıl sonra ilk görüşme gerçekleştirilmiş ve normalleşme sürecine yönelik ön görüş alışverişinde bulunulmuştu. - ERİVAN