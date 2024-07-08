Türkiye\'den Sudan\'a Yardım Tırları Yola Çıktı

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Ülkenin dört bir tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Mersin'de bulunan limana doğru hareket etti.

Anadolu'nun dört bir yanından çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler şirketler ve vatandaşların bağışlarıyla alınan bebek bezi, hijyen paketi, hazır yemekler gibi ihtiyaçlarla dolu tırlar, insanlık dramının yaşandığı Sudan'da mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kilis'te toplanan 3 yardım tırı, diğer bölgelerden gelen tırlarla birlikte Mersin'den deniz yolu üzerinden Sudan'a ulaştırmak üzere yola çıktı.

Sudan'da yaşanan iç savaş 11 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmesine sebep olduğunu ve insanlık dramının yaşandığı Sudan'a 3 tır yardım malzemeleri gönderildiğini söyleyen Kilis İnsani Yardım Derneği Medya Birim Sorumlusu Yakup Alaca, "Sudan'da 15 aydır devam eden iç savaş 15 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 11 milyon kişinin de yaşadığı yeri terk etmesine sebep oldu. Ülkede 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyondan fazla kişi acil yardıma muhtaç. Çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl "Rotamız Sudan, Yükümüz İyilik" sloganıyla bir kampanya başlattık ve desteklerinizle yüz binlerce kişiye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 545 tonluk yardım ulaştırdık. Şimdi ise AFAD organizasyonuyla yola çıkacak olan yardım gemisi aracılığıyla battaniye, hasta ve bebek bezi, kilim, deterjan gibi barınma ve hijyen malzemeleri içeren 7 TIR dolusu yardım malzemesi ulaştıracağız. Bu yardımlardan yaklaşık 50 bin kişi faydalanacak" dedi. - KİLİS