Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda Ahmet Asım Okat yeniden seçildi - Son Dakika
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda Ahmet Asım Okat yeniden seçildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda Ahmet Asım Okat yeniden seçildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat yeniden seçildi. Genel kurula dernek üyeleri, şehit aileleri, gazi ve aileleri katıldı. Seçimler sonucunda Okat Başkanlığa tekrar seçildi.

19.02.2024 10:27
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat yeniden seçildi

Dernek binasında yapılan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kuruluna Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, dernek üyelileri şehit aileleri, gazi ve aileleri katıldı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonunda mevcut Başkan Ahmet Asım Okat Başkanlığa yeniden seçildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda Ahmet Asım Okat yeniden seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesinin 7. olağan genel kurulunda Ahmet Asım Okat yeniden seçildi - Son Dakika
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