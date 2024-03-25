Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor - Son Dakika
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Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor

Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla gerçekleşen toplantıda, İzmir Ticaret Odası üyeleri ve Almanya'dan gelen iş insanları bir araya geldi. Özgener, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu belirtirken, Schröer ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yatırım yapmak isteyen firmaların 100 milyonluk tüketiciye ulaşma şansını elde edebileceğini söyledi.

25.03.2024 11:06
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Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, iki ülke arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

"Almanya Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti'nin Bir Yatırım ve Ticaret Merkezi Olarak Sunduğu Fırsatlar" toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer'in açılış konuşmalarıyla başladı. NRW Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya ve NRW Global Business Türkiye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş'un bir sunum gerçekleştirdiği toplantıya, T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, İzmir Ticaret Odası Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı ve 100'ün üzerinde İzmir Ticaret Odası üyesi katıldı.

Özgener: "Birlikte çalışarak rakamları büyütebiliriz"

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin son 5 yılda hız kesmeden büyüdüğüne dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu bağlamda, 2023 yılında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 49.6 milyar dolar ile bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını memnuniyetle belirtmek isterim. Toplam hacme baktığımızda, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İzmir özelinde değerlendirdiğimizde ise; İzmir'in Almanya ile olan ticaretinde ihracat fazlası veren bir kent olduğunu görüyoruz. Aynı tabloyu ulusal verilere yansıtmak bizlerin elinde. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri birlikte çalışarak karşılıklı denge içerisinde büyütebiliriz" dedi.

Türkiye-Almanya arasındaki sağlık turizmini güçlendirelim

İki ülke arasında iş birliği gerçekleştirebilecek sektörler hakkında bilgi veren Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alman vatandaşlarının yaşam süresinin uzun olması ile birlikte; ülkede sağlık yatırımlarının kısıtlılığının tedaviye ulaşma sürelerinin uzamasına neden olduğunu görüyoruz. İzmir, nitelikli kamu ve özel sağlık kuruluşları, uygun iklim şartları termal tedavi ve konaklama imkanlarına sahip bir kent. Kentimizin "iyi yaşam" temasından hareket ederek dünyada sayılı sağlık turizm merkezlerinden biri haline gelme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada İnciraltı bölgesinin bu vizyon doğrultusunda değerlendirilmesiyle önemli bir adım atılacağı kanaatindeyiz. Bu durumdan kendimize görev çıkararak, Türkiye ile Almanya arasındaki sağlık turizmini güçlendirecek girişimlere destek verebileceğimizi ve birlikte projeler geliştirebileceğimiz kanaatindeyim."

Schröer: "100 milyon tüketiciye ulaşmak mümkün"

Konuşmasında Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ihracat partneri konumunda olduğuna dikkat çeken Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, "Binlerce Türk şirketi Almanya'da faaliyet gösterirken, Türkiye'de de 8 bin Alman şirketi bulunuyor. 18 milyonluk nüfusu ile GSYİH'nın yüzde 22'sine sahip olan ve Almanya'nın sanayi merkezi niteliğindeki Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde 300 Türk şirketi ve 4 Türk Konsolosluğu mevcut. Avrupa'nın tam ortasında yer alan eyalette yatırım yapmak isteyen firmalar, 100 milyonluk tüketiciye ulaşarak dünyanın en büyük pazarına girme şansını elde edebilir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye ile Almanya Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor - Son Dakika

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