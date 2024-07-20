Türkiye İşçi Partisi\'nden 16 kişi istifa etti

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Türkiye İşçi Partisi Samsun, Amasya ve Ordu il sorumlularının da aralarında olduğu 16 kişi, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Samsun İl Örgütü Mali İşler Sorumlusu Onur Çelik, "Yerel seçim sürecinde parti merkezi ve yerel örgütler arasındaki diyalogsuzluk ve örgütlerin düşüncelerinin genel merkezce dikkate alınmaması, talimatlarla seçim sürecinin yürütülmesi, örgütlerimizde tıkanmalara, kopukluğa, umutsuzluğa ve yılgınlığa neden olmuştur" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun, Amasya ve Ordu il sorumlularının da aralarında olduğu 16 kişi, partilerinden istifa etti. İstifa gerekçelerini açıklayan Samsun İl Örgütü Mali İşler Sorumlusu Onur Çelik, şunları söyledi:

"Bizler aşağıda imzaları bulunan Samsun İl Örgüt Sorumlusu, Ordu İl Örgüt Sorumlusu, Amasya İl Örgüt Sorumlusu ve yönetimleri olarak Türkiye İşçi Partisi'nin 2. Olağan Kongresi'nde yaşanılan olumsuzlukları ve rahatsızlıkları, sosyalist bir partide olmaması gereken davranışları, il ve ilçe bazındaki yerel örgütlenmelerin görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması, karar süreçlerinde yerellerle diyaloğun kurulmaması, işlevlerin ve işleyişin talimatlarla sürdürülmesi, partide grup oluşturulması ve bu grubun kendini partinin sahibi olarak görmesi, biz yerel örgütleri oldukça rahatsız etmiştir ki son dönemde yurt genelinde yaşanan istifalar da bunun göstergesidir. Kongrede yaşanılan bir başka olay da sosyalist anlayışta olmaması gereken, kollektiflikten uzak bir genel başkan adayının kendi dar grubu ile oluşturduğu Erkan Baş'ın tavsiye listesi adı verilen listeyle Parti Meclisi dayatması tarafımızca kabul edilir değildir. Bu arada yerel seçim atmosferine girilmesi sürecinde parti merkezi ve yerel örgütler arasındaki diyalogsuzluk ve örgütlerin düşüncelerinin Genel Merkezce dikkate alınmaması, talimatlarla seçim sürecinin yürütülmesi, örgütlerimize tıkanmalara, kopukluğa, umutsuzluğa ve yılgınlığa neden olmuştur."