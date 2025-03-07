Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Başladı

(EDİRNE) - Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Meriç Nehri'nde başladı. Eleme yarışlarıyla başlayan müsabakalar, 9 Mart 2025 Pazar günü final yarışı ile son bulacak. Müsabakalara, 11 kulüpten 125 sporcu katıldı.

Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Meriç Nehri'nde başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Meriç Nehri'nde basın açıklaması yaptı. Sezer, Meriç Nehri kenarına kayıkhane ve sporcu yetiştirme merkezi de açılacağını söyledi. Sezer, şunları kaydetti:

"Hem sporcu yetiştirmek hem spor merkezi olması, ilimizin tanıtımına katkı sunması açısından bu tür aktiviteleri önemsiyoruz. Yine federasyonumuzun öncülüğünde, Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle burada da çok güzel alan yapılıyor. DSİ'den bir bölümü tahsis olacak şekilde alanı da aldık. Orada bir kayıkhane ve sosyal donatılarla dolu bir alan oluşturulacak. Burada sporcu yetiştirme merkezi oluşturuluyor."

"Buranın bir kamp merkezi olacağını düşünüyoruz"

Federasyon Başkanı Ertürk de şunları söyledi:

"Buranın bir kamp merkezi olacağını düşünüyoruz. Hem yurt dışından gelecek ekipler hem Milli Takımımız için… Biz geçen sene olimpiyatlarda önce hazırlanmaya başladık ama eminin kayıkhaneler bittikten sonra yeterli tesisatla bütün dünyadan ekipler gelip burada antrenmanlarını yapacaklar."