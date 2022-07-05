Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımı oldular - Son Dakika
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Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımı oldular

05.07.2022 08:53
Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımı oldular

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale'nin ev sahipliğinde düzenlenen "3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale'nin ev sahipliğinde düzenlenen "3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" sona erdi. Doğuş Üniversitesi şampiyonada Türkiye 2'ncisi olma başarısını gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği 47 erkek, 36 kadın basketbol takımının katıldığı "3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" son buldu. Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda 5 gün boyunca süren müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nin de dereceye girdiği şampiyonada, Doğuş Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımından biri olma başarısını gösterdi.

Şampiyonanın ödül törenine katılan Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verirken, katılan bütün sporcuları tebrik etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımı oldular - Son Dakika

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