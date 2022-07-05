Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımı oldular

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği 47 erkek, 36 kadın basketbol takımının katıldığı "3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası" son buldu. Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda 5 gün boyunca süren müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Celal Bayar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nin de dereceye girdiği şampiyonada, Doğuş Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversite takımından biri olma başarısını gösterdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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