Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler\'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de bir lisede düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Hakan Bahadır, Gezeravcı'nın çocuklara ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

03.01.2025 13:22  Güncelleme: 13:27
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Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de bir lisede düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çocukluk hayalimi Alper Bey gerçekleştirmiş" dedi.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşiye Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı. Astronot Gezeravcı, uzay deneyimini öğrencilerle paylaştı. İlçe genelindeki öğrencilerin çizdiği Alper Gezeravcı temalı resimler ise okul girişinde sergilendi. Başkan Bahadır ile birlikte sergiyi gezerek çizim yapan öğrencilerden bilgi alan Gezeravcı, dereceye giren öğrencilere program sonunda çeşitli ödüller verdi.

"Gençleri uzay merakına davet ediyorum"

Programda konuşan Başkan Bahadır, "Çocukluk hayalimi Alper Bey gerçekleştirmiş. Bizi kırmayıp Bahçelievler'e geldiği için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocuklarımıza örnek olduğu için Alper Gezeravcı'ya teşekkür ediyorum. Bizim bundan sonra yan komşumuz gibi uzayımız olacaktır. Gençleri uzay merakına davet ediyorum" dedi.

"Uzaya ilişkin hayallerini tuvale aktaran kardeşlerimizin yuvasındayız"

Söyleşi sonrası konuşan Alper Gezeravcı ise, "Bahçelievler'de uzaya ilişkin hayallerini tuvale aktaran kardeşlerimizin yuvasındayız. Ülkemizin gelecek nesillerine ilham kaynağı olacak ilk günlerin tuvallerde betimlenmesi, bu kardeşlerimizin hayallerinde sınır olmadığını ortaya koyuyor. Devletimizin isabetli bir kararla bu kardeşlerimize büyük bir ilham kaynağı hediye ettiği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Bahçelievler'de Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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