Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı öğrencilerle buluştu

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı öğrencilerle buluştu

MALATYA - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Malatya'da öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, programda uzayda gerçekleştirdiği ilk deneyimi ile ilgili bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı,, Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonunda öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, programda uzayda gerçekleştirdiği ilk deneyimi ile ilgili bilgiler paylaştı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

Çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı programda, astronot Gezeravcı, ilk uzay yolculuğu öncesinde sürece dair yapılan ön hazırlıklar hakkında kapsamlı bilgiler aktararak, projenin Türkiye açısından önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iradesiyle gerçekleştirilen görevin asıl özneleri öğrenciler olduğunu belirten, Gezeravcı uzay yatırımlarının önemine dikkat çekerek Türkiye'nin ilerleyen süreçte çok daha iyi bir noktaya geleceğini inandığını kaydetti.

Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk defa yapmış olduğu bu uzay görevinde Birleşmiş Milletler bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 tane ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmiş 22'nci ülke olduğunun altını çizen, Gezeravcı Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesiyle yapamayacakları iş olmadığını söyledi.