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Türkiye'nin İlk Astronotu HKÜ'de

Türkiye\'nin İlk Astronotu HKÜ\'de

Alper Gezeravcı, öğrencilerle uzay deneyimlerini paylaştı, Türkiye'nin uzay hedeflerini anlattı.

08.03.2025 11:52
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş birliği ile Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Büyük ilgi gören etkinlikte Gezeravcı, Türkiye'nin uzay çalışmaları, gelecekteki projeler ve kendi uzay macerası hakkında önemli bilgiler verdi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Türkiye'nin uzaydaki yerini sağlamlaştırmak için, bilime, teknolojiye ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Programın açılışında konuşan ve Alper Gezeravcı'nın, Türkiye'nin uzay alanındaki vizyonunu öğrencilerle paylaşmasının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bizler, tarihte havacılık ve uzay alanında büyük hayaller kurmuş bir milletin evlatlarıyız. Vecihi Hürkuş'tan Nuri Demirağ'a, Selçuk Bayraktar gibi vizyoner mühendislerden, bugün semalarımızda süzülen KAAN, ANKA, Bayraktar KIZILELMA gibi projelere kadar uzanan bu yolculuk, geleceğe olan inancımızın bir göstergesidir. Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzaya çıkan Alper Gezeravcı, "Bu sadece bir başlangıç" diyerek, gelecek nesillerin önünü açmıştır. Artık biliyoruz ki, Türk gençleri için uzay bir hayal değil, bilimsel çalışmalarla ulaşılabilir bir hedef haline gelmiştir. Üniversite olarak, ülkemizin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine katkı sunmak için önemli adımlar atmaktayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, Eylül 2022'de ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim hayatına başlamış, geleceğin havacılık, uzay ve savunma sanayi mühendislerini yetiştirme misyonuyla yola çıkmıştır. TUSAŞ, TEI ve savunma sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız projeler, öğrencilerimizin gerçek Ar-Ge süreçlerinde yer almasını sağlıyor. Türkiye'nin uzaydaki yerini sağlamlaştırmak için, bilime, teknolojiye ve araştırmaya daha fazla yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Alper Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, ülkemizin milli teknoloji hamlesi ile uzay araştırmalarında geldiği noktadan bahseden Gezeravcı, " Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay yolculuğu, genç nesillere ilham vermek ve onları özgüvenle donatmak için planlandı. Bugün burada bulunan öğrenciler, bu sürecin asıl sahipleridir. Bu sadece bir başlangıç; önümüzde daha büyük hedefler var. Korkmadan hayal edin, cesur olun ve asla vazgeçmeyin! Biz aslında uzaya yabancı bir ülke değildik. Tarihimizde; Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi uzay tarihine aslında damgasını vuran birçok büyüğümüz, tarihimize iz bırakan ecdadımızın içerisinde nice değerli isimlerimiz bulunmaktadır. Ancak geçen zaman içerisinde biz bu idraktan bir miktar uzaklaşmış vaziyetteydik. 1984 yılında TÜBİTAK Uzay'ın kurulmasından bugüne kadar geçen 41 yıllık dönemin içerisinde ismi geçen uydu çalışmalarıyla tecrübe kazanmış bir ülkeydik" ifadelerini kullandı.

Uzay yolculuğu ve bilimsel çalışmalar

Gezeravcı, uzay misyonu sırasında gerçekleştirdiği bilimsel deneyler hakkında da bilgi verdi. Türkiye'nin ilk astronotu olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilimsel deneylere imza attığını belirten Gezeravcı, bu deneylerin uzay ortamında biyoloji, fizik ve malzeme bilimi gibi alanlarda önemli veriler sağladığını ifade etti. Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyin, Türkiye'nin uzay araştırmalarına katkı sağladığını vurguladı.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT, Ay Araştırma Programı (AYAP-1), Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi, Türk astronot seçim süresi ile alçak basınç eğitimleri, santrifüj eğitimleri, ISS eğitimleri, SapceX eğitimleri, fırlatma ve iniş eğitimleri, modül ve deney ekipmanları, hayatta kalma eğitimi, JAXA eğitimleri, ESA eğitimlerinden oluşan astronot eğitimlerini anlattı.

Gelenekselleşen oyun geliştirme maratonu'nun temasını açıkladı

HKÜ, oyun ve yazılım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve çevik yazılımcılar yetiştirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği oyun geliştirme maratonu'nun bu yılki temasını açıkladı. Ramazan ayında gerçekleştirilecek Ramajam 2025'in teması, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından "Uzay" olarak duyuruldu.

HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi SP+distoni tanılı Mert Can Altun, yapay zeka ile oluşturduğu eserini, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya takdim etti.

Karşılıklı plaket takdimi ile sona eren program akabinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'yi makamında ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin İlk Astronotu HKÜ'de - Son Dakika

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