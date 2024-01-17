Yörükler, Alper Gezeravcı\'ya destek için yürüyüş düzenledi

Mersin'in Silifke ilçesinde Yörükler, deve ve eşek sırtında ellerinde dövizlerle yürüyüş düzenleyerek Türkiye'nin ilk uzay yolcusu hemşehrileri Alper Gezeravcı'ya destek verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de ilk kez bir Türk astronot uzaya fırlatılacak. Mersin'in Silifke ilçesi doğumlu olan ve her fırsatta Yörük olduğunu belirten Gezeravcı'ya Yörükler deve ve eşek sırtında ellerinde dövizlerle destek verdi. Yörükler Narlıkuyu Mahallesi'nde bir araya gelerek, uğurlama programı düzenledi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Sarıkeçili Yörükler Derneği Başkanı Bayram Gök, Narlıkuyu Mahalle Muhtarı İrfan Aydın, etkinliğe katılan Yörüklerle birlikte deve ve eşeğe binerek, ellerinde 'Silifke'mizin gururu Alper Gezeravcı' ve 'Yörük çocuğu uzaya gidiyor' yazılı dövizleri taşıyarak Gezeravcı'ya destek verdi.

Yörüklerle birlikte Gezeravcı'ya destek veren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, "Bugün Allah kısmet ederse 17'sini 18'e bağlayan gece saat 01.11'de kısmet ederse Yörük çocuğumuz Alper Gezeravcı'yı bütün Silifkeli hemşehrilerimizle birlikte Anıt Meydanı'ndan uğurlayacağız. Bugün her platformda Yörük olduğunu söyleyen kardeşimize Silifke'nin Yörük kültürünü yaşatan Toros dağlarından selam göndermek istedik. İnşallah Allah'ım kazasız belasız gidip gelmesini nasip eder" dedi.

Sarıkeçili Yörükler Derneği Başkanı Bayram Gök ise, "Uzaya giden albayımızla gururluyuz, mutluyuz. Allah sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023 tarihinde İstanbul TEKNOFEST'te tanıtıldı. Axiom Space'in, ISS'e göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 01.11'de yapılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 2021'de ilan ettiği Milli Uzay Programının 'ilk insanlı uzay misyonu' hedefine ulaşacak. - MERSİN