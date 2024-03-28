Türkiye\'nin İyilik Gemisi Gazze\'ye Yardım Malzemeleri Taşıyor

125 bin ton yardım malzemesi taşıyan 8. İyilik Gemisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından temel insani malzemelere ihtiyaç duyan Gazze'liler için Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye, suskun dünyanın vicdanı olmaya; aylardır abluka altında tutulan, temel yaşam malzemelerine erişimleri engellenen mazlum ve mağdur Gazze halkının umudu olmaya devam ediyor. AFAD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) iş birliğinde hazırlanan ve 125 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Türkiye'nin iyilik gemisi bugün Mersin Limanı'ndan yola çıkıyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, yapılan paylaşımda, Türkiye'nin bugüne kadar 13 kargo uçağı ve 7 gemi insani yardım malzemesini ihtiyaç sahibi Gazze'lilere ulaştırdığı kaydedildi. - ANKARA
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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