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Türkiye'nin terörle mücadelesi: 40 bin terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Türkiye'nin terörle mücadelesi: 40 bin terörist etkisiz hale getirildi

Son 8 yılda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu 40 bin terörist etkisiz hale getirilirken, terör yuvaları da yok edildi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yerli savunma teknolojileri ve kurumlar arası koordinasyon önemli rol oynuyor. Ödül yönetmeliği ile terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara ödül verilebiliyor.

Türkiye\'nin terörle mücadelesi: 40 bin terörist etkisiz hale getirildi
12.01.2024 - 13:42,
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Türkiye'nin kararlı ve etkin terörle mücadele politikası, yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Son 8 yılda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu 40 bin terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda terör yuvası da yok edildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Son 8 yılda 40 bin terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait çok sayıda terör sığınağı da kullanılamayacak hale getirildi. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde özellikle son dönemde elde ettiği başarının ardında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı arasındaki kurumlar arası koordinasyon kilit rol oynuyor. Önleyici mücadele stratejisi ile tehditler sınır ötesinde yok edilirken, yurt içinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruluyor. Sınır hattındaki terör koridoruna izin verilmemesi sonucunda sağlanan alan özgürlüğü ile 'ara, bul, yok et' ilkesiyle stratejiler uygulanıyor. TSK, MİT, emniyet ve jandarmanın ortak operasyonları mücadeleyi daha etkili hale getiriyor.

Yerli savunma teknolojileriyle nokta operasyonlar yapıldı

Terörle mücadelede gelinen bu noktada yerli savunma sanayii ürünlerinin kullanımı da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin başarılı savunma modernizasyonu ile kazandığı İHA ve SİHA'lar PKK'nın yurt içindeki eylem kabiliyetini sınırlarken, yürütülen operasyonlarda PKK'nın elebaşları artık doğrudan hedef alınıyor. İHA ve SİHA'lar, operasyonlarda güvenlik güçlerinin başarısına başarı katıyor. Türkiye'nin yerli savunma sanayii ürünlerini kullanmaya başlamasıyla birlikte terörle mücadelede yeni bir model oluştu. Özellikle sınır ötesinde İHA ve SİHAların devreye girmesiyle nokta operasyonlar gerçekleştirildi. Böylece sınır hattı da güvence altına alındı. Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları düzenlenirken, Irak'ın kuzeyine de Pençe harekatları yapıldı.

Kırmızı kategoride aranan örgüt mensupları için 10 milyon lira ödül

Yeni eklenen örgüt mensuplarıyla kırmızı listede 320, mavi listede 163, yeşil listede 320, turuncu listede 380, gri listede bin 123 olmak üzere 2 bin 306 aranan terör örgütü mensubu bulunuyor. Ödül yönetmeliği ile birlikte üst düzey terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yardımcı olanlara 10 milyon liraya kadar ödül verilebilmesinin önü açılmıştı. Yapılan bu değişiklikle kırmızı renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 10 milyon liraya kadar, mavi renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 3 milyon liraya kadar, yeşil renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 2 milyon liraya kadar, turuncu renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 1 milyon liraya kadar, gri renk kategorisinde aranan örgüt mensupları için 500 bin liraya kadar ödül verilebiliyor.

Öte yandan, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede 1984 yılından bugüne kadar 70 binin üzerinde PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 15 bine yakın şehit verilirken, 30 binden fazla kişi ise gazi oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Türkiye, PKK, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

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