Türkiye'nin konuştuğu 'Ahmet abi' AFAD ekibi ile diyaloğunu ve yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu 'Ahmet abi' AFAD ekibi ile diyaloğunu ve yaşadıklarını anlattı

17.02.2023 10:46

Türkiye'nin konuştuğu 'Ahmet abi' AFAD ekibi ile diyaloğunu ve yaşadıklarını anlattı İskenderun'da enkaz altında bulunan Ahmet Erol Yılmaz: "Öldürmeyen Allah öldürmüyor" "Enkaz altında mutluydum, hiç karamsar olmadım" AFAD ekibinin kendisine seslenmesine sinirlendiğini söyleyen Ahmet, o anki...

Türkiye'nin konuştuğu 'Ahmet abi' AFAD ekibi ile diyaloğunu ve yaşadıklarını anlattı İskenderun'da enkaz altında bulunan Ahmet Erol Yılmaz: "Öldürmeyen Allah öldürmüyor""Enkaz altında mutluydum, hiç karamsar olmadım"AFAD ekibinin kendisine seslenmesine sinirlendiğini söyleyen Ahmet, o anki stres ve sıkıntıya karşılık verdiğini belirtti
MERSİN - Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkazın 5 metre altında çıkan Ahmet isimli bir depremzede ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyalog Türkiye gündemine düşmüştü. Enkaz üzerindeki kurtarma ekiplerinin kendisine sürekli seslenmesinin enkaz altında kendisini zorladığını belirten Ahmet isimli depremzede, o anki stres ve sıkıntıdan kaynaklı bir espri yaşandığını söyledi.
Depremden 72 saat sonra AFAD ekipleri tarafından İskenderun'da enkaz altında bulunan Ahmet Erol Yılmaz (43), "Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Enkaz altında mutluydum, hiç kararsam düşünmedim" dedi.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Erol Yılmaz, depreme uyanık yakalandığını belirterek, "İskenderun'da bulunan en eski işhanı olan Büyükçarşı işhanındaydım. Uyudum, gece kalktım. Kalktım sigaramı yaktım. Deprem başladı, ben de soğukkanlı bir şekilde oturdum. Bir baktım bina çökmeye başladı. Enkazın altındayım. Biraz hareket etmek istedim, göğsümde bir ağrı hissettim. Telefon cebimdeydi, çıkarıp baktığımda, göğsümün üzerinde parmağımın uzunluğunda vida vardı. Hem depremde hem de vidadan kurtuldum. Aynı gün 2 kere ölümden döndüm. 3'ncü gün AFAD geliyor, arkadaşlarımın yönlendirilmesi ile gelir gelmez benim oraya giriyorlar. AFAD ses veriyor, 'Ahmet, Ahmet, Ahmet' diye. Bende başlıyorum 'buradayım, arada 1 dakika geçiyor buradayım' en sonunda küfür etmeye başlıyorum. Neyse beni buldular. Beni bulan AFAD ekibine anlatıyorum, zaten su yok, ağzımız yüzümüz kurumuş, susuzluktan çatlıyor, siz Ahmet Ahmet diyorsunuz zaten yaşadığımız belli her şey ortada siz Ahmet diyorsunuz ciğerimiz sökülmüş dudaklarımız çatlamış orada küfürlü espri oldu. Milletimizi sağ olsun o anki stres ve sıkıntıyla verilen küfüre gülümseme tebessüm olmuş. Allah razı olsun. Tarsus'tayım Allah razı olsun, devletimden de milletiminde de diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.
Depremde ayağı ve kalçasından yara aldığını belirten Yılmaz, "Ameliyat olacağım, büyük ihtimalle sol ayağım bileğimden kesilecek. 3 ay içinde 3 kere trafik kazasında geçirdim. 3 aracı da hurdaya verdim, arabalar paramparça oldu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Sakin olmak en güzeli, sakin olmasaydım, şimdi ölmüştüm" şeklinde konuştu.
Enkaz altında mutlu olduğunu da belirten "Enkaz altında mutluydum, hiç karamsar düşünmedim, depremi atlattım, kurtuldum, göğsümdeki vida kurtuldum. Dedim ben burada çıkarırım, çok şükür çıktım" dedi. Almanya'da yaşayan Gamze Çakmakçı, depremzedenin AFAD ile diyaloğundan sonra Ahmet'le sosyal medya sayfasında iletişim kurdu. Kendisine yardım desteğinde bulunan Gamze Çakmakçı, Tarsus'ta tanıdığı Gökhan Aldanmazer'le irtibata geçti. Çakmakçı'nın desteğiyle Gökhan Aldanmazer depremzede Ahmet Erol Yılmaz'a gönüllü olarak refakatçi oluyor.Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Erol Yılmaz, sol ayağında ameliyat olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Türkiye'nin konuştuğu 'Ahmet abi' AFAD ekibi ile diyaloğunu ve yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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