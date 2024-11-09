Türkiye'nin Sürdürülebilir Kentleşme Vizyonu - Son Dakika
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Türkiye'nin Sürdürülebilir Kentleşme Vizyonu

Türkiye\'nin Sürdürülebilir Kentleşme Vizyonu

Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kahire'deki forumda Türkiye'nin sürdürülebilir kentleşme hedeflerini anlattı.

09.11.2024 16:46
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Dünya Şehircilik Forumu'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'nin sürdürülebilir kentleşme alanında kaydettiği gelişmelere değindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'yi temsilen Mısır'ın Kahire kentinde gerçekleştirilen 12. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Bulut, 'Çocuk ve Gençlik Meclisi' oturumunda söz alarak, gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki rolüne dikkat çekti.

Bulut, Türkiye'nin ulusal bayramlarla çocuklara ve gençlere verdiği değeri hatırlatarak, gençlerin enerjisi ve çocukların bilinciyle daha yeşil, dirençli kentler hedeflendiğini belirtti. Bulut konuşmasında Türkiye'de yürütülen "Sıfır Atık" projesi ile "Çevre ve Çocuk Akademisi" gibi eğitim projelerine ve ülkemizin afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarına da değindi.

Türkiye'nin herkes için yeterli barınma sağlama hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalar ve konut ile sürdürülebilir kentleşme alanında kaydettiği gelişmelere ilişkin de konuşan Bulut, Birleşmiş Milletler Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesinde Türkiye'de yürütülen faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Toplantının ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği vurgulandı ve şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bu zabıt ile, iki ülkenin sürdürülebilir kentleşme ve şehircilik alanındaki deneyimlerini ve teknik bilgi birikimlerini paylaşmayı hedeflediği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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