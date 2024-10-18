Türkiye-Özbekistan kültürel işbirliği arttı

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Türkiye ile Özbekistan arasındaki "Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" İstanbul'da düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki iş birliğimizi arttıracak ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı arasında 2024-2026 yılları için 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' ile önümüzdeki 2 yıllık süreçte gerçekleştireceğimiz kültür ve sanat alanındaki çalışmaları takvimlendirmiş olacağız ve iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, İstanbul'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiği "Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı" imzalandı. Törenin ardından Bakan Ersoy ve Özbek mevkidaşı Nazarbekov basın mensuplarına konuştu.

"Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz"

Niyet Protokolü ve Eylem Planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biraz önce Sayın Nazarbekov ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerimizi detaylı bir şekilde ele aldığımız son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki iş birliğimizi arttıracak ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. Az sonra imzalayacağımız 'Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı arasında 2024-2026 yılları için Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' ile önümüzdeki 2 yıllık süreçte gerçekleştireceğimiz kültür ve sanat alanındaki çalışmaları takvimlendirmiş olacağız. Böylece bu süreçte gerçekleştirilecek her türlü ortak ve uluslararası etkinlikte ilgili kurumlarımızın daha etkin çalışmasına imkan sağlayacak adımlar atmış bulunuyoruz. Bakanlık olarak halihazırda Özbekistan Kültür Bakanlığından üst düzey temsilcilerle son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim programı düzenledik. Bu hafta gerçekleştirilen bu eğitimler ile Bakanlığımızın kültür sanat birimlerinin yapısı ve işleyişi ile ülkemizin bu alandaki önemli deneyimlerini paylaştık. Her zaman ifade ediyoruz; biz, Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu Niyet Protokolü ve Eylem Planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra ülkelerimizin pek çok ortak prodüksiyon çıkaracağından da eminim. Sözlerime son verirken toplantımızın ve aldığımız kararların ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler tüm alanlarda hızla geliştiğini ve yükseldiğini görmekteyiz"

Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ise, "Genellikle biz bu münasebetlerimizi ve ilişkilerimizi değerlendirecek olursak özellikle son 4-5 yıl içerisinde kültür alanı da dahil olmak üzere Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler tüm alanlarda hızla geliştiğini ve yükseldiğini görmekteyiz. Bugün bizler için kıymetli devlet başkanlarımız sayın cumhurbaşkanlarımızın siyasi iradeleri neticesinde bu kadar büyük imkanlar kapısı açıldı. Bugün hızla gelişen bir dünyada kıymetli Türk kardeşlerimizden bağımsız bir ülkenin ve kendi kültür alanındaki çok değerli deneyimlerini ve tecrübe alışverişi yapabilmek için büyük imkanlarının verildiği büyük şükranla karşılıyoruz" dedi. - İSTANBUL