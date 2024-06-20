Türkiye-Portekiz Maçı Dedekorkut Parkı'nda İzlenecek

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Almanya'nın Dortmund şehrinde bulunan Westfalen Stadı'nda oynanacak Türkiye- Portekiz mücadelesi Dedekorkut Parkı'nda kurulacak dev ekran ile vatandaşların katılımı ile seyredilecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile 22 Haziran saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak maçın topluca izlenmesi için de Eskişehir'de Dedekorkut Parkı'nda dev ekran kurulacak. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, belirlenen tarihte vatandaşları minderlerini alıp gelerek maçı beraber izlemeye davet etti. - ESKİŞEHİR