Atatürk Üniversitesi, Türkiye ile Rusya arasındaki tarihsel ve stratejik ilişkilerin ele alındığı "Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel"e ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Rusya Dış İstihbarat Servisi (KGT) Başkanı Hasan Enes Karahan, Rusya Devlet Müsteşarı ve RANEPA Üniversitesi Vladimir Şehri Rektörü ile Rusya Meclis Milletvekili Dr. Kartukhin Vyaçeslav Yuriyeviç, Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türk-Rus İş Dünyası Genel Başkanı Maksut Konyar ile akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Panele ayrıca, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Türkez ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz ile alanında uzman çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak katkı sundu.

"Türkiye ve Rusya, Bölgesel Güç Dengelerinde Önemli İki Aktör"

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye ve Rusya'nın tarihsel komşuluk bağlarının, özellikle 2000'li yıllarla birlikte yeni bir boyut kazandığını ifade etti. Değişen küresel dinamiklerin, iki ülkeyi yeniden iş birliği yolları aramaya yönelttiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu: "Küresel istikrarsızlıklar, ekonomik dönüşüm ve teknolojik gelişmeler, Türkiye ile Rusya'yı bölgesel ve küresel anlamda ortaklıklarını yeniden yapılandırmaya yöneltmiştir. Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz ve Akdeniz gibi kritik bölgelerde gelişen olaylar, ortak çözüm arayışlarını kaçınılmaz kılmıştır. İki ülkenin siyasi kararlılığı, iş birliklerinin ivme kazanmasında etkili olmuştur. 2022 yılında ulaşılan 68 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bu ilişkinin ekonomik boyutunu da açıkça ortaya koymaktadır."

Bu doğrultuda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin tüm yönleriyle değerlendirildiği akademik bir panele ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu tür etkinliklerle uluslararası ilişkilerdeki stratejik rolüne de katkı sağladığını belirtti.

İki Oturumda Derinleşen Tartışmalar

Panelin ilk oturumu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş başkanlığında gerçekleşti. Bu oturumda, Doç. Dr. Müge Yüce, Doç. Dr. Hasan Sefa Eryıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Küpe; Türkiye-Rusya ilişkilerini siyasal, ekonomik ve hukuki yönleriyle ele alan sunumlar yaptı.

İkinci oturumda ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez moderatörlüğünde, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli isimler söz aldı. Rusya KGT Başkanı Hasan Enes Karahan, bölgesel güvenlik tehditlerini; Rusya Devlet Müsteşarı Dr. Kartukhin Vyaçeslav Yuriyeviç ise devlet sistemlerinde yapay zeka entegrasyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye-Rusya ilişkilerine etkisini analiz ederken, Türk-Rus İş Dünyası Genel Başkanı Maksut Konyar ise ikili ticaret hacmi ve ekonomik iş birliği fırsatlarını paylaştı.

İş Birliği Vurgusu ve Gelecek Vizyonu

Program soru-cevap bölümü ve katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi. Panel boyunca dile getirilen görüşlerde, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin sadece bölgesel değil, küresel gelişmelere yön verecek nitelikte olduğu vurgulandı. Panelin, iki ülke arasındaki ilişkilerin akademik düzeyde de pekişmesine katkı sunduğu ifade edildi. - ERZURUM