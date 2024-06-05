Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı "Ülkemizde sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve üye belediye başkanlarının katıldığı seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay birlik başkanı seçildi. Bilecik Belediyesi'nin de üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği seçim programına Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu Bilecik ve Bilecik Belediyesini temsil etti.

Seçim sonrası bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Subaşı, "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Olağan Meclis Toplantısına katıldık. Gerçekleşen seçimde Birlik Başkanlığına seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği ile ülkemizde sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Bursa programı kapsamında daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. - BİLECİK