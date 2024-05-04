Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Kaan Buğra Yüksel ve Arkadaşları Şehir Turu Attı - Son Dakika
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Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Kaan Buğra Yüksel ve Arkadaşları Şehir Turu Attı

Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu Kaan Buğra Yüksel ve Arkadaşları Şehir Turu Attı

Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçileri Türkiye şampiyonu Kaan Buğra Yüksel, Türkiye üçüncüsü Berat Öztürk ve Türkiye beşincisi Emirhan Kadir Şehri, döndükleri memleketlerinde okul arkadaşlarının alkışları eşliğinde belediye başkanının makam aracına binerek konvoyla şehit turu atıp başarılarını kutladılar.

04.05.2024 13:56  Güncelleme: 13:59
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Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan güreşçi 13 yaşındaki Kaan Buğra Yüksel ve madalyalar kazanan arkadaşları Berat Öztürk ile Emirhan Kadir Şehri, döndükleri memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesinde araçlarla şehir turu attı.

Taşova Belediyesi Spor Kulübü ve Atatürk Ortaokulu güreşçileri Türkiye şampiyonu Kaan Buğra Yüksel, Türkiye üçüncüsü Berat Öztürk ve Türkiye beşincisi Emirhan Kadir Şehri, Edirne'deki şampiyona sonrası döndükleri memleketlerinde okul arkadaşlarının alkışları eşliğinde belediye başkanının makam aracına binerek konvoyla şehit turu atıp başarılarını kutladılar.

Pikapla halkı selamlayarak belediye binasına geçen güreşçilere altın hediye eden Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, "Sporcularımızı bu başarılarından dolayı kendileri başta olmak üzere hocalarımı, ailelerini kutluyorum. Evlatlarımızdan inşallah dünya birinciliği bekliyoruz. Sonuna kadar yanlarında olacağız" dedi.

6. sınıf öğrencisi Türkiye şampiyonu Kaan Buğra Yüksel, "Birinci olmak çok güzel bir duygu. İnşallah daha da çalışıp, daha büyük dereceler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu. Berat Öztürk ve Emirhan Kadir Şehri de daha çok çalışacaklarının sözünü verdiler.

Antrenör Abdulkadir Duyum, "Sporcularımın böyle bir başarı elde etmesi bizleri çok mutlu etti. İnşallah daha iyi başarılarla, daha iyi yerlerde bu çocuklarımızı göreceğiz. Bundan sonraki hedefimiz büyük yaş gruplarında sporcularımızı şampiyon olup milli takıma katmak. Sonrasında Avrupa, dünya şampiyonalarına kadar başarı elde etmek ve madalya kazanmak" şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ile Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ise sporcularıyla gurur duyduklarını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Kaan Buğra Yüksel ve Arkadaşları Şehir Turu Attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okullar Arası Küçükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Kaan Buğra Yüksel ve Arkadaşları Şehir Turu Attı - Son Dakika
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