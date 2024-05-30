Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı: Gençlerin ve çocukların tütün endüstrisinin zararlı etkilerinden korunması öncelikli hedefimiz

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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Aydın, tütün ve tütün mamullerinin zararlarına dikkat çekerek gençlerin ve çocukların tütün endüstrisinin zararlı etkilerinden korunmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Aydın yaptığı açıklamada, tütün endüstrisinin hedef kitlesi olarak gençleri ve çocukları seçtiğini belirtti. Sigara kullanımının gençler arasında yaygınlaşmasının sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını ve bunun önlenmesinin önemine değindi.

"Toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerekir"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak tütün endüstrisinin gençleri hedef alan pazarlama ve tanıtım stratejilerine karşı yıllardır mücadele ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Aydın, "Çocuklarımız ve gençlerimizi tütün endüstrisinin müdahalesinden koruma öncelikli amacımız olmalıdır. Bu açıdan, sigara tanıtımının ve satışının gençler arasında sıkı denetlenmesi ve önlem alınması gerekmektedir" dedi. Prof. Dr. Aydın, sigara kullanımının gençler arasında azaltılması ve sigarasız bir toplum oluşturulması için toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiğinin altını çizdi ve tütün kontrolü konusunda devletin ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabalarının önemine dikkat çekti.

"Sigara, ciddi bir halk sağlığı sorunudur"

Prof. Dr. Aydın, tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine değinerek tütün kullanımının dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Aydın, "Özellikle genç yaşlarda başlayan tütün kullanımının uzun vadede akciğer kanseri, kalp hastalıkları, kronik solunum yolu hastalıkları ve diğer birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığı biliniyor. Tütün endüstrisinin farklı pazarlama stratejileriyle gençleri hedef alması kaygı verici bir durumdur ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturur" İfadelerini kullandı.

"Satış ve reklamlar sıkı bir şekilde denetlenmeli"

Özellikle gençler arasında tütün kullanımını azaltmak amacıyla TSSD olarak farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Aydın, tütün ve tütün mamulleriyle etkin mücadelede yasal düzenlemelerin önemini vurguladı ve tütünle mücadelede toplumun her kesimine büyük görevler düştüğünü söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Tütün ürünlerinin reklam ve satışının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gençlerin bu ürünlere erişiminin engellenmesi için kritik öneme sahiptir" dedi. Prof. Dr. Aydın ayrıca, tütünle mücadelenin sadece bireysel bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir görev olduğunu ve herkesin bu mücadelede aktif rol alarak, sağlıklı bir gelecek için el birliğiyle çalışması gerektiğini de vurguladı.

"Yasal düzenlemeler bir an evvel yapılmalı"

Çocukların ve gençlerin tütün endüstrisinin zararlı etkilerinden korunması noktasında İngiltere'nin kısa bir süre önce gündeme aldığı 1 Ocak 2009'dan sonra doğanların sigaraya erişimini yasaklayan tasarıya da tekrar değinen Prof. Dr. Aydın, "Bu yıl 15 yaşına giren gençlere ömür boyu sigara satışının yasaklanması konusu son derece önemli bir konu. Bizim ülkemizde de tütün mamulleri ve elektronik sigaraların satış ve pazarlanması konusunda yasalar çıkarılmalı ve denetimler sıklaştırılmalıdır. Yoksa geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz büyük risk altındadır" diyerek yasal düzenlemenin gerekliliğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Aydın son olarak şunları söyledi:

"Dünya Sigarasızlık Günü, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek ve tütünsüz bir geleceğe yönelik adımlar atmak için önemli bir fırsattır. Tüm toplumu bu konuda duyarlı olmaya ve sağlıklı bir yaşam için sigarasız bir dünya hedefimizi desteklemeye çağırıyorum. Sigaranın son molekülü yok olana dek mücadeleye devam." - İSTANBUL