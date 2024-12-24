Türkiye-Tunus İlişkileri Paneli ve Sergisi

Yerel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye ve Tunus arasındaki tarihi ve kültürel bağları ele alan bir panel ve sergiye ev sahipliği yaptı. Geçmişten Günümüze Türkiye-Tunus İlişkileri Paneli ve Tunus ve Türkiye Ortak Miras Rotası Sergisi, Vali Musa Işın, Kütahya il protokolü ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, DPÜ Rektörlük Kırmızı Salon ve Fuaye Alanı'nda düzenlendi. Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak açılış konuşmasını yaptı. Tunus'un akademik hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Kızıltoprak, "Tunus, İslam medeniyetine büyük katkılar sunmuş bir ülke. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis ve Sultan II. Abdülhamit'in tarihimizde Tunus'a verdiği önem, bu bağı güçlü kılmıştır. Tunus ile akademik iş birliğimizin yanı sıra sanat, spor ve eğitim gibi her alanda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ise Türk ve Tunus kültürleri arasındaki güçlü bağlara dikkat çekerek, "Tunus, kendimizi evimizde hissettiğimiz bir ülke. Bu bağların güçlenmesi, iki toplumun birbirini daha iyi tanımasıyla mümkün. Akademik ve diplomatik iş birliklerini artırarak bu devamlılığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde, Öğretim Görevlisi Adem Dönmez'in hazırladığı Tunus ve Türkiye Ortak Miras Rotası İllüstrasyon Sergisi açıldı. Fuaye alanında gerçekleştirilen sergi, Türkiye ve Tunus'un ortak kültürel mirasını yansıtan çalışmalarıyla beğeni topladı. - KÜTAHYA