Türkiye-Kazakistan ANKA İş Birliği
Türkiye-Kazakistan ANKA İş Birliği

14.05.2026 17:53
Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan 13 anlaşmadan biri savunma sanayii alanında oldu. Türkiye ile Kazakistan arasında insansız hava aracı ANKA'nın üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii alanında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında ticaret, enerji, eğitim, ulaştırma ve çeşitli alanları kapsayan 13 anlaşmaya imza atıldı.

İmzalanan anlaşmalar arasında savunma sanayii alanındaki iş birliği de yer aldı. Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile 406 No'lu Uçak Tamir Fabrikası AŞ Başkanı Nurlan Kuzhayev arasında ANKA insansız hava aracının üretim ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla iki ülke arasında savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve Kazakistan'da ANKA platformuna yönelik üretim, bakım ve teknik kabiliyetlerin artırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki ihracat ve uluslararası iş birliği faaliyetleri kapsamında son dönemde insansız hava araçları alanında yürüttüğü girişimler dikkat çekerken, söz konusu anlaşmanın Türk savunma sanayii ile Türk Devletleri arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

