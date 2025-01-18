Türkmen Şehitlerine Anma Programı - Son Dakika
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Türkmen Şehitlerine Anma Programı

Türkmen Şehitlerine Anma Programı

Keçiören Belediyesi tarafından 16 Ocak 1980'de Irak'ta şehit edilen Türkmen liderlerin anısına program düzenlendi.

18.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:39
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Keçiören Belediyesi tarafından 16 Ocak 1980'de Irak'ta şehit edilen Türkmen liderlerin anısına program düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından 16 Ocak 1980'de Irak'ta şehit edilen Türkmen liderlerin anısına ilçedeki Kerkük Parkı'nda düzenlenen Türkmen Şehitlerini Anma Programı'na Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kutluhan Yayçılı, Türkmeneli Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Canabaz, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, büyükelçilik yetkilileri ve Ankara'da yaşayan Türkmen vatandaşlar katıldı. Anma programı, İstiklal Marşı ve Türkmenistan Milli Marşı'nın okunması ve ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Program sonrasında Kerkük Parkı'nda bulunan Irak Türkmen Şehitleri Anıtı'na karanfiller bırakılarak, şehitler için dualar edildi.

"Her zaman toprak bütünlüğünden yanayız"

Türkmeneli Dayanışma Derneği Başkanı Necmettin Canabaz, Türkmen şehitlerini anma programında yaptığı konuşmada, "45 yıl önce Saddam rejimi tarafından şehit edilen liderlerimiz Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci'yi rahmetle anıyorum. Bizler her zaman toprak bütünlüğünden yanayız. Daima şehitlerimizin yolundan gidecek, onların bize bıraktığı bu mirası ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

"Şehitlerimizin izinden mücademize devam edeceğiz"

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı ise, "İsimler değişebilir, yapılar değişebilir ancak değişmeyecek bir şey vardır ki o da şehitlerimizin izinden mücadelemize devam edeceğimizdir. Bugün Irak'ta 4,5 milyonun üzerinde Türk nüfusu var. Biz kendimizi 300 milyonluk Türk dünyasının bir parçası olarak görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tecrübesinden, tarihinden ve kültüründen faydalanmamız gerekir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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