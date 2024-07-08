Türksat 6A Uzaydaki Görevine Başlıyor

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A, yeni günün ilk dakikalarında saatler 00.20'yi gösterdiğinde uzaydaki görevine başlamak için havalanacak.

ABD'nin Florida Eyaleti'nden ateşlenecek olan Türksat 6A, Spacex firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. 84 yerli milli ekipman kullanılarak üretilen Türksat 6A'nın yerlilik oranını ise yüzde 80'i aşıyor. Fırlatma öncesi son kontroller yapılırken uydunun birebir modeli ODTÜ TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi'nde tanıtıldı.

Fırlatma kütlesi 4,2 ton olan ve 8,4 kilovat gücünde faydalı yüke sahip olan Türksat 6A, Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyada hizmet vermeye başlayacak. 6A, daha önceki uyduların aksine Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsam alanına alarak hizmet verdiği nüfus kapasitesini 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracak.

00.20'de uzaya fırlatılacak 6A, fırlatılmasının 70'inci dakikası sonrasında ise geçici yörüngesine oturacak ve ilk sinyallerini verecek. Ardından bir aylık yolculuğa çıkacak Türksat 6A, dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki konumunda sabitlenecek. - ANKARA