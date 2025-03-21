Tut\'ta Çocuklar İftar İçin Bir Araya Geldi

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki çocuklar iftarda bir araya geldi.

Adıyaman'ın Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Tut İlçe Müftülüğü ile Tut Gençlik Merkezi tarafından ilçede bulunan çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

Programı düzenleyen kurum personellerinin de yer aldığı iftar programında açılan oruçlar sonrası çocuklarla sohbet edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda çocuklara okumanın ve vatana, millete faydalı bir birey olmanın yolları anlatıldı. - ADIYAMAN